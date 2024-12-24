Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до москвы - The Economist

Украина начала разработку новой ракеты под названием "Трембита", которая должна стать важным элементом в стратегии обороны страны. Одна из версий этой ракеты будет способна долететь до москвы. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на информацию украинских военных, передает УНН.

Детали

Разработка "Трембиты" длится всего полтора года, что является впечатляющим сроком для такой сложной инженерной задачи.

Двигатель "Трембиты" - это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя - черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты - пишет издание.

"Трембита" в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км.

Однако для достижения москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний.

Отмечается, что нужно как минимум год до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать россии.

Еще одна сложность - финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников.

Еще более сложной задачей является масштабирование до промышленного производства - привлечение капитала, закупка чувствительного оборудования из-за рубежа и обеспечение безопасности. Здесь Украина отстает от государственного военного комплекса россии.

Один из источников утверждает, что новые партнерства с западными союзниками являются лучшим способом масштабирования. Не каждая страна готова делиться собственным опытом, оборудованием и рисками. Однако некоторые активизируются - в частности, Дания и Великобритания.

По информации The Economist, подробности украинской ракетной программы тщательно охраняются и на то есть веские причины. россия неустанно атакует производственные мощности, убивая и нанося увечья сотням рабочих. Так, в декабре 2023 года несколько крылатых ракет попали в завод по производству ракет "Нептун" в Киеве. В ноябре 2024 года россия нацелилась на "Южмаш" в Днепре своей "новой" межрегиональной баллистической ракетой "Орешник".

К полетам уже готовы около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Самые известные из них - ракета "Нептун", адаптированная из противокорабельного оружия и потопившая российский флагман "Москва" в 2022 году, и тактическая баллистическая ракета "Гром-2" (или Сапсан) - пишет The Economist.

Издание отмечает, что производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень - подземный. Часть производства перенесли в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов.

Напомним,

Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляница" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.