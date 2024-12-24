Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до москвы - The Economist

ukenru
До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 55815 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 101335 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 103551 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 106605 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 103404 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 101673 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 100127 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 110216 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 83171 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100792 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Киевщиной зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО

Над Киевщиной зафиксировали вражеские дроны, работает ПВО

 • 17726 просмотра
Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский

Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский

 • 37706 просмотра
Суд планирует избрание меры пресечения нардепу Тищенко 6 января

Суд планирует избрание меры пресечения нардепу Тищенко 6 января

 • 25914 просмотра
Украина готова к поставкам продовольствия Сирии - Зеленский

Украина готова к поставкам продовольствия Сирии - Зеленский

 • 34977 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии отменены - "Укрэнерго"

Аварийные отключения электроэнергии отменены - "Укрэнерго"

 • 19363 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 107823 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 110216 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 115737 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 118425 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 150321 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

23:27 • 4213 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 61176 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 81622 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 106506 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 112072 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до москвы - The Economist

Украина разрабатывает ракету, которая способна долететь до москвы - The Economist

Киев  •  УНН

 • 1443 просмотра

Read in English

Украина работает над созданием новой ракеты "Трембита" с дальностью полета до москвы. Базовая версия имеет скорость 400 км/ч, дальность 200 км, а производство планируется после завершения испытаний.

Украина начала разработку новой ракеты под названием "Трембита", которая должна стать важным элементом в стратегии обороны страны. Одна из версий этой ракеты будет способна долететь до москвы. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на информацию украинских военных, передает УНН.

Детали

Разработка "Трембиты" длится всего полтора года, что является впечатляющим сроком для такой сложной инженерной задачи.

Двигатель "Трембиты" - это современный ремейк импульсного реактивного двигателя стоимостью 200 долларов, который впервые был использован в немецкой бомбе V-1 в 1944 году. Труба двигателя - черновой вариант. Под ней висит более стильный серый прямоугольный корпус, скрывающий систему наведения и боеголовку ракеты

- пишет издание.

"Трембита" в базовой комплектации способна развивать скорость до 400 км/ч и имеет дальность полета 200 км.

Однако для достижения москвы в Украине разрабатывается более мощная модель. Серийное производство запланировано на период после окончательных полевых испытаний. 

Image

Отмечается, что нужно как минимум год до производства ракет в количестве, диапазоне и возможностях, которые могли бы серьезно угрожать россии.

Еще одна сложность - финансы. Правительство поддерживает производство любой ракеты, которая показала, что может летать. Частным производителям предлагается прибыль в 25%, что и производителям беспилотников. 

Еще более сложной задачей является масштабирование до промышленного производства - привлечение капитала, закупка чувствительного оборудования из-за рубежа и обеспечение безопасности. Здесь Украина отстает от государственного военного комплекса россии. 

Один из источников утверждает, что новые партнерства с западными союзниками являются лучшим способом масштабирования. Не каждая страна готова делиться собственным опытом, оборудованием и рисками. Однако некоторые активизируются - в частности, Дания и Великобритания.

Image

По информации The Economist, подробности украинской ракетной программы тщательно охраняются и на то есть веские причины. россия неустанно атакует производственные мощности, убивая и нанося увечья сотням рабочих. Так, в декабре 2023 года несколько крылатых ракет попали в завод по производству ракет "Нептун" в Киеве. В ноябре 2024 года россия нацелилась на "Южмаш" в Днепре своей "новой" межрегиональной баллистической ракетой "Орешник".

К полетам уже готовы около пяти новых ракетных и беспилотных систем, а также еще десяток меньших проектов. Самые известные из них - ракета "Нептун", адаптированная из противокорабельного оружия и потопившая российский флагман "Москва" в 2022 году, и тактическая баллистическая ракета "Гром-2" (или Сапсан)

- пишет The Economist.

Издание отмечает, что производство ракет во время войны вывело ракетостроение на новый уровень - подземный. Часть производства перенесли в защищенные бункеры, а компоненты изготавливаются на сотнях скрытых объектов. 

Напомним,

Украинский стартап начал серийное производство ракеты-дрона "Паляница" при поддержке Минобороны. Ракета имеет радиус действия 700 км и стоимость менее $1 млн, а Литва выделила 10 млн евро на ее производство.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаТехнологии
r-360-neptunR-360 Нептун
dneprДнепр
daniyaДания
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
kievКиев