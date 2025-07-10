Дроны, РЭБ и НРК за пораженные цели: Федоров рассказал о цифровизированном Brave1 Market

Внедрение цифровизации в бонусной системе распределения дронов сделает ее более эффективной. Военные смогут получить за подтвержденные боевые поражения более широкий перечень эффективных технологий. А весь процесс – от оформления заказа до поставки – будет длиться несколько недель. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, подразделения смогут обменивать е-баллы на дроны, средства РЭБ и НРК в Brave1 Market и быстрее получать БпЛА.

Что меняется:

На полученные баллы за подтвержденные поражения врага подразделение может заказывать технологии на Brave1 Market через авторизацию в системе DELTA. За е-баллы доступны кодифицированные БпЛА, средства РЭБ, НРК, а также некодифицированные FPV-дроны. Это позволит подразделениям выбирать из широкого перечня технологий именно те, которые им нужны для эффективной работы. Заказ передается в DOT-Chain Defence от Агентства оборонных закупок Минобороны. Все документы будут формироваться онлайн – от контрактов до актов. Никаких бумаг, ожиданий и заполнений документов.

Теперь верифицировать поражения и начислять баллы будет Brave1. Это позволит не только фиксировать и собирать статистику поражений, но и готовить аналитику по эффективности применения технологии на фронте. Минцифра и в дальнейшем будет формировать политику программы, а Агентство оборонных закупок будет отвечать за быстрые и эффективные закупки и поставки - отметил Федоров.

Сделать заказ по новой модели подразделения смогут уже с августа 2025 года. Причем сделать это можно будет как за боевые баллы, заработанные в течение июня, так и за те, что не были использованы ранее.

Система Армия дронов.Бонус стала геймченджером для фронта. Военные получили дополнительную мотивацию, государство - качественные данные с поля боя для принятия управленческих решений. Мы постоянно анализируем, как работает система, и в режиме реального времени вносим изменения, чтобы вы не думали о лишней бюрократии, а фокусировались на защите и уничтожении врага - подытожил Федоров.

По данным Минцифры, за более чем 10 месяцев работы к программе присоединилось более 400 подразделений. Это около 95% всех дроновых подразделений, работающих по всей линии фронта. За это время удалось увеличить вдвое количество пораженной техники. За месяц это тысячи уничтоженных танков, БпЛА, РЭБ, складов, ПВО, пушек и гаубиц.

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