Во Львове представили подводный дрон TOLOKA: что известно
На инвестиционном саммите Defense Tech Valley во Львове представили новую модель подводного дрона TOLOKA. Это мероприятие объединило более 5 тысяч участников из 40 стран мира для обсуждения и демонстрации оборонных инноваций.
Детали
По данным Генштаба, Defense Tech Valley объединил более 5 тысяч участников из 40 государств мира – это разработчики и пользователи, политики, чиновники, инвесторы, представители ведущих венчурных фондов, руководители оборонных компаний и стартапов и т.д.
Основным предметом обсуждения стало формирование образа оборонных инноваций будущего.
Помимо обсуждений направлений развития оборонных инноваций, в рамках Defense Tech Valley 2025 была проведена презентация и соревнования технологий 30 украинских и иностранных команд, чьи разработки уже применяются на фронте.
В Генштабе добавили, что Вооруженные Силы Украины вскоре получат немало новинок, среди которых - БпЛА, безэкипажные катера, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ.
Добавим
Среди других разработок на Defense Tech Valley представили и новую модель подводного дрона TOLOKA.
Ранее Милитарный сообщал, что разрабатывается три версии Toloka:
TLK 1000;
TLK 400;
TLK 150.
Самый большой TLK 1000 в зависимости от задачи может иметь длину от 4 до 12 метров, а боевую нагрузку — до 5000 кг боевой части.
При этом дальность хода, которую хотели достичь разработчики, должна была быть до 2000 км.
TLK 400 имеет более скромные характеристики — размер его может быть от 4 до 6 метров, боевая часть до 500 кг, а дальность хода — до 1200 километров.
