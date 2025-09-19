Во Львове представили подводный дрон TOLOKA: что известно

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 12811 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 12384 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 18414 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 32690 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 32676 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 50861 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44820 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65409 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45048 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52748 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.3м/с
56%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 25986 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 25758 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 21175 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 18121 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 19353 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3206 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 12822 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 18424 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 50866 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 58069 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Эстония
Реклама
УНН Lite
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3196 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 1686 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 9026 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10531 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 23121 просмотра
Актуальное
МиГ-31
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times

Во Львове представили подводный дрон TOLOKA: что известно

Киев • УНН

 • 190 просмотра

На инвестиционном саммите Defense Tech Valley во Львове представили новую модель подводного дрона TOLOKA. Это мероприятие объединило более 5 тысяч участников из 40 стран мира для обсуждения и демонстрации оборонных инноваций.

Во Львове представили подводный дрон TOLOKA: что известно

Во Львове на инвестиционном саммите Defense Tech Valley представили новую модель подводного дрона TOLOKA, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, Defense Tech Valley объединил более 5 тысяч участников из 40 государств мира – это разработчики и пользователи, политики, чиновники, инвесторы, представители ведущих венчурных фондов, руководители оборонных компаний и стартапов и т.д.

Основным предметом обсуждения стало формирование образа оборонных инноваций будущего.

Помимо обсуждений направлений развития оборонных инноваций, в рамках Defense Tech Valley 2025 была проведена презентация и соревнования технологий 30 украинских и иностранных команд, чьи разработки уже применяются на фронте. 

В Генштабе добавили, что Вооруженные Силы Украины вскоре получат немало новинок, среди которых - БпЛА, безэкипажные катера, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ.

Способны преодолевать РЭБ на 40+км: Brave1 завершил испытания ударных дронов-камикадзе15.09.25, 12:36 • 2688 просмотров

Добавим

Среди других разработок на Defense Tech Valley представили и новую модель подводного дрона TOLOKA.

Ранее Милитарный сообщал, что разрабатывается три версии Toloka:

TLK 1000;

TLK 400;

TLK 150.

Самый большой TLK 1000 в зависимости от задачи может иметь длину от 4 до 12 метров, а боевую нагрузку — до 5000 кг боевой части.

При этом дальность хода, которую хотели достичь разработчики, должна была быть до 2000 км.

TLK 400 имеет более скромные характеристики — размер его может быть от 4 до 6 метров, боевая часть до 500 кг, а дальность хода — до 1200 километров.

Дроны, РЭБ и НРК за пораженные цели: Федоров рассказал о цифровизированном Brave1 Market10.07.25, 15:33 • 1855 просмотров

Антонина Туманова

Технологии
Defence City
Вооруженные силы Украины
Львов