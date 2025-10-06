В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия

Президент Владимир Зеленский поручил до конца года разработать и представить ключевые элементы экспортной системы украинского оружия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Подробности

Пришло время запускать экспорт нашего украинского оружия – тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны для защиты. Я уже поручил правительству, Офису и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы – "Оружие". Наш экспортный продукт - заявил Зеленский.

Президент отметил, что уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке.

"Задача до конца года – запустить в работу эти платформы", - сказал Зеленский.

Дополнение

3 октября секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал проведение технологической ставки. Ключевой фокус - как увеличить финансирование для закупки вооружения. Один из инструментов - запустить управляемый экспорт оружия. Ожидается доклад от правительства, Минобороны, военного руководства и разведок с четким алгоритмом запуска управляемого экспорта оружия.

