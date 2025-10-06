$41.230.05
10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в РФ, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
Мы будем отвечать рф на каждый удар по людям, украинские ударные дроны очень удачно работают - Зеленский

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям и городам. Украинские ударные дроны, такие как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер", успешно работают.

Мы будем отвечать рф на каждый удар по людям, украинские ударные дроны очень удачно работают - Зеленский

Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям, по городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер". Они очень удачно работают. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Детали

Мы должны сделать цену войны для агрессора абсолютно неприемлемой. Мы это сделаем. И будем отвечать россии на каждый удар по нашим людям, по нашим городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие - работают. И очень удачно работают. Вы видите, как мы это делаем

- сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы поставляют на фронт необходимые типы дронов, и это колоссальные объемы производства и колоссальные объемы поставок.

От привычных FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов

 - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что на фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Кроме того, Зеленский поручил до конца года разработать и представить ключевые элементы экспортной системы украинского оружия.

Анна Мурашко

