Мы будем отвечать рф на каждый удар по людям, украинские ударные дроны очень удачно работают - Зеленский

Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям, по городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер". Они очень удачно работают. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Детали

Мы должны сделать цену войны для агрессора абсолютно неприемлемой. Мы это сделаем. И будем отвечать россии на каждый удар по нашим людям, по нашим городам и украинским общинам. Украинские ударные дроны - их очень много: "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие - работают. И очень удачно работают. Вы видите, как мы это делаем - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы поставляют на фронт необходимые типы дронов, и это колоссальные объемы производства и колоссальные объемы поставок.

От привычных FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что на фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Кроме того, Зеленский поручил до конца года разработать и представить ключевые элементы экспортной системы украинского оружия.