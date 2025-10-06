Понад 40% зброї на фронті вироблено в Україні або вироблена з нею - Зеленський

На фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.

Від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій - не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року - наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване

Також він зазначив, що Україна потребує фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював.

І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити