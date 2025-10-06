Понад 40% зброї на фронті вироблено в Україні або вироблена з нею - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що понад 40% зброї на фронті вироблено в Україні або спільно з нею, з планами збільшити цей показник до 50% до кінця року. Потенціал української оборонної промисловості значно зріс, а виробництво дронів і ракет наступного року становитиме 35 мільярдів доларів.
На фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.
Деталі
Від початку повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Уже на фронті більше ніж 40% зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій - не менш ніж 50% зброї на фронті на кінець року - наша, українська зброя. І це завдання має бути реалізоване
Також він зазначив, що Україна потребує фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював.
І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський проводив засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили обсяги виробництва. Президент наголосив, що Україна планує контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені.