Более 40% оружия на фронте произведено в Украине или с ее участием - Зеленский

06:51 • 10144 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 27601 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 20246 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 30866 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 60235 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 74674 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 89590 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 164305 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 127113 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 110468 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
В Луганске оккупанты устроили "день предателя" и наградили учителей-коллаборантов - ЦНС6 октября, 00:26 • 17500 просмотра
Президент Чехии не поручил лидерам пророссийской партии ANO формирование нового правительства6 октября, 01:58 • 15839 просмотра
Полиция Львовщины показала спасение людей после атаки РФ на село ЛапаевкаVideo6 октября, 02:29 • 21903 просмотра
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 19509 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области06:37 • 12319 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 7442 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto06:06 • 27601 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 164305 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 93443 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 106549 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Тим Кук
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Европа
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 54168 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 51336 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 127111 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 60009 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 61721 просмотра
Шахед-136
Forbes
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Более 40% оружия на фронте произведено в Украине или с ее участием - Зеленский

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что более 40% оружия на фронте произведено в Украине или совместно с ней, с планами увеличить этот показатель до 50% к концу года. Потенциал украинской оборонной промышленности значительно вырос, а производство дронов и ракет в следующем году составит 35 миллиардов долларов.

Более 40% оружия на фронте произведено в Украине или с ее участием - Зеленский

На фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Подробности

С начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институций - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована

- рассказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.

И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить

- сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили объемы производства. Президент подчеркнул, что Украина планирует контракты и производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Зеленский
Украина