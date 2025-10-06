Более 40% оружия на фронте произведено в Украине или с ее участием - Зеленский

На фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Подробности

С начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институций - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.

И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили объемы производства. Президент подчеркнул, что Украина планирует контракты и производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены.