Более 40% оружия на фронте произведено в Украине или с ее участием - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что более 40% оружия на фронте произведено в Украине или совместно с ней, с планами увеличить этот показатель до 50% к концу года. Потенциал украинской оборонной промышленности значительно вырос, а производство дронов и ракет в следующем году составит 35 миллиардов долларов.
На фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.
Подробности
С начала полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институций - не менее 50% оружия на фронте на конец года - наше, украинское оружие. И эта задача должна быть реализована
Также он отметил, что Украина нуждается в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал.
И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили объемы производства. Президент подчеркнул, что Украина планирует контракты и производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены.