Ексклюзив
14:44 • 21929 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 25487 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33129 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 37596 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 22647 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 22762 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15110 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29614 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49158 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70477 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати29 вересня, 10:29
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Mail29 вересня, 10:42
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40
Плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені: Зеленський за результатами Ставки

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Президент Зеленський провів Технологічну Ставку, де обговорили обсяги виробництва далекобійної зброї. Україна планує контракти та виробництво для достатнього наповнення арсеналів.

Плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені: Зеленський за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили обсяги виробництва. Президент наголосив, що Україна планує контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів Технологічну Ставку. На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній – учора я детально спілкувався й сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що українське фінансування направляється так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати.

Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

На технологічній Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ефективність їхнього застосування. За результатами засідання ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль за їх реалізацією.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна