Плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені: Зеленський за результатами Ставки
Київ • УНН
Президент Зеленський провів Технологічну Ставку, де обговорили обсяги виробництва далекобійної зброї. Україна планує контракти та виробництво для достатнього наповнення арсеналів.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили обсяги виробництва. Президент наголосив, що Україна планує контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Провів Технологічну Ставку. На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній – учора я детально спілкувався й сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення
Він зазначив, що українське фінансування направляється так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати.
Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. Завдання Міністерства оборони та всіх залучених інституцій – забезпечити виробникам стільки замовлень, скільки вони можуть реально виконати. Сьогодні на Ставці були доповіді щодо далекобійних наших потреб і найближчим часом, і до кінця року, і більш довгостроково. Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені
Нагадаємо
На технологічній Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ефективність їхнього застосування. За результатами засідання ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль за їх реалізацією.