Плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені: Зеленський за результатами Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили обсяги виробництва. Президент наголосив, що Україна планує контракти та виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів Технологічну Ставку. На Ставці були й виробники нашої зброї – далекобійної зброї. Ключове питання – обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії – виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові. Саме такий формат працює найкраще – коли всі в одній розмові, усі залучені до підготовки важливих рішень, кого це дійсно стосується, усі мають змогу донести реальну інформацію і не мають змоги збрехати. Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній – учора я детально спілкувався й сьогодні спілкувався з нашими виробниками. І потім були всі, хто відповідає з боку держави за контракти та відповідає за фінансування. Треба виробляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення