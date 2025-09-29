Планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены: Зеленский по результатам Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили объемы производства. Президент подчеркнул, что Украина планирует контракты и производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел Технологическую Ставку. На Ставке были и производители нашего оружия – дальнобойного оружия. Ключевой вопрос – объемы производства. Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании – производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего – когда все в одном разговоре, все вовлечены в подготовку важных решений, кого это действительно касается, все имеют возможность донести реальную информацию и не имеют возможности солгать. Были действительно расхождения в оценках нашего потенциала производства, реальной способности компаний – вчера я подробно общался и сегодня общался с нашими производителями. И потом были все, кто отвечает со стороны государства за контракты и отвечает за финансирование. Нужно производить максимум, и наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения