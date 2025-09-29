Планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены: Зеленский по результатам Ставки
Киев • УНН
Президент Зеленский провел Технологическую Ставку, где обсудили объемы производства дальнобойного оружия. Украина планирует контракты и производство для достаточного наполнения арсеналов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили объемы производства. Президент подчеркнул, что Украина планирует контракты и производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Провел Технологическую Ставку. На Ставке были и производители нашего оружия – дальнобойного оружия. Ключевой вопрос – объемы производства. Министерство обороны Украины и другие чиновники, наши Силы обороны и безопасности, а также все основные компании – производители украинских дронов и ракет были сегодня в разговоре. Именно такой формат работает лучше всего – когда все в одном разговоре, все вовлечены в подготовку важных решений, кого это действительно касается, все имеют возможность донести реальную информацию и не имеют возможности солгать. Были действительно расхождения в оценках нашего потенциала производства, реальной способности компаний – вчера я подробно общался и сегодня общался с нашими производителями. И потом были все, кто отвечает со стороны государства за контракты и отвечает за финансирование. Нужно производить максимум, и наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения
Он отметил, что украинское финансирование направляется так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать.
Партнеры помогают нам с финансами, особенно помогают на дроны. Это важно. Задача Министерства обороны и всех задействованных институций – обеспечить производителям столько заказов, сколько они могут реально выполнить. Сегодня на Ставке были доклады относительно дальнобойных наших потребностей и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Точность наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены
Напомним
На технологической Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили потребности Сил обороны в дронах и ракетах, а также эффективность их применения. По результатам заседания приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией.