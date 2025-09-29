$41.140.18
Головна тема – далекобійні можливості України: Умєров розкрив деталі технологічної Ставки

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 5124 перегляди

На технологічній Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ефективність їхнього застосування. За результатами засідання ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль за їх реалізацією.

Головна тема – далекобійні можливості України: Умєров розкрив деталі технологічної Ставки

Сьогодні, 29 вересня, відбулося засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook, передає УНН.

Під головуванням Президента відбулася технологічна Ставка. Головна тема – далекобійні можливості України. Заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії 

- повідомив Умєров.

За його словами, окремо обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками: виробництво та постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей, відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей.

За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією 

- додав Умєров.

Нагадаємо

Раніше Умєров заявляв, що Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів. Масштабування українських дронових програм буде розглянуто на технологічній Ставці.

Павло Башинський

