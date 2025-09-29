Головна тема – далекобійні можливості України: Умєров розкрив деталі технологічної Ставки
Київ • УНН
На технологічній Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ефективність їхнього застосування. За результатами засідання ухвалено конкретні завдання для виконавців та встановлено контроль за їх реалізацією.
Сьогодні, 29 вересня, відбулося засідання технологічної Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, а також ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook, передає УНН.
Під головуванням Президента відбулася технологічна Ставка. Головна тема – далекобійні можливості України. Заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і реальне забезпечення армії
За його словами, окремо обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками: виробництво та постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей, відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей.
За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією
Нагадаємо
Раніше Умєров заявляв, що Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів. Масштабування українських дронових програм буде розглянуто на технологічній Ставці.