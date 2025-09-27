Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів: Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки з масштабування
Київ • УНН
Україна збільшує виробництво та контрактування БПЛА, включаючи дрони-перехоплювачі, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова. Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка для масштабування українських дронових програм.
Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів. Масштабування українських дронових програм буде розглянуто на технологічній Ставці вже наступного тижня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на його допис у соціальній мережі Facebook.
Міністерство оборони прозвітувало про обсяги виробництва та контрактування безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Збільшуємо обсяги
За його словами, наразі є запити від деяких партнерів на спільні рішення із протидії ворожим дронам.
Президент доручив опрацювати конкретні концепти взаємодії та підготувати на наступний тиждень окрему технологічну Ставку для масштабування українських дронових програм
Він повідомив, що служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки Міноборони надали аналітику щодо російського виробництва озброєння, промислового й паливного комплексів.
На основі цих даних визначені нові завдання для посилення тиску на військову економіку рф
"Окремо Президент дав відповідні доручення за підсумками його зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН – зокрема, щодо спільного виробництва озброєння, розширення програм військової допомоги та поглиблення міжнародної кооперації у сфері оборони", - резюмував він.
Нагадаємо
Україна незабаром зможе виробляти та використовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно збивати російські дрони. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що це не лише виробництво дронів, а й створення цілої екосистеми перехоплення, яка включає наземні комплекси управління, радари та РЕБ-системи.
