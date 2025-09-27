$41.490.08
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів: Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки з масштабування

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Україна збільшує виробництво та контрактування БПЛА, включаючи дрони-перехоплювачі, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова. Наступного тижня відбудеться технологічна Ставка для масштабування українських дронових програм.

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів: Умєров анонсував проведення Технологічної Ставки з масштабування

Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів. Масштабування українських дронових програм буде розглянуто на технологічній Ставці вже наступного тижня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на його допис у соціальній мережі Facebook.  

Міністерство оборони прозвітувало про обсяги виробництва та контрактування безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Збільшуємо обсяги

- йдеться у дописі Умєрова. 

За його словами, наразі є запити від деяких партнерів на спільні рішення із протидії ворожим дронам.

Президент доручив опрацювати конкретні концепти взаємодії та підготувати на наступний тиждень окрему технологічну Ставку для масштабування українських дронових програм

- повідомив секретар РНБО.

Він повідомив, що служба зовнішньої розвідки та Головне управління розвідки Міноборони надали аналітику щодо російського виробництва озброєння, промислового й паливного комплексів.

На основі цих даних визначені нові завдання для посилення тиску на військову економіку рф

- пояснив Умєров.

"Окремо Президент дав відповідні доручення за підсумками його зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї ООН – зокрема, щодо спільного виробництва озброєння, розширення програм військової допомоги та поглиблення міжнародної кооперації у сфері оборони", - резюмував він.

Нагадаємо

Україна незабаром зможе виробляти та використовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу, щоб ефективно збивати російські дрони. Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що це не лише виробництво дронів, а й створення цілої екосистеми перехоплення, яка включає наземні комплекси управління, радари та РЕБ-системи.

Віта Зеленецька

