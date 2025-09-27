$41.490.08
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Украина увеличивает производство и контрактование БПЛА, включая дроны-перехватчики, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова. На следующей неделе состоится технологическая Ставка для масштабирования украинских дроновых программ.

Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию

Украина наращивает производство и контрактование БПЛА, в частности дронов-перехватчиков. Масштабирование украинских дроновых программ будет рассмотрено на технологической Ставке уже на следующей неделе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на его сообщение в социальной сети Facebook.

Министерство обороны отчиталось об объемах производства и контрактования беспилотников, в частности дронов-перехватчиков. Увеличиваем объемы

- говорится в сообщении Умерова.

По его словам, сейчас есть запросы от некоторых партнеров на совместные решения по противодействию вражеским дронам.

Президент поручил проработать конкретные концепты взаимодействия и подготовить на следующую неделю отдельную технологическую Ставку для масштабирования украинских дроновых программ

- сообщил секретарь СНБО.

Он сообщил, что служба внешней разведки и Главное управление разведки Минобороны предоставили аналитику по российскому производству вооружения, промышленного и топливного комплексов.

На основе этих данных определены новые задачи для усиления давления на военную экономику РФ

- пояснил Умеров.

"Отдельно Президент дал соответствующие поручения по итогам его встреч в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН – в частности, относительно совместного производства вооружения, расширения программ военной помощи и углубления международной кооперации в сфере обороны", - резюмировал он.

Напомним

Украина вскоре сможет производить и использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки, чтобы эффективно сбивать российские дроны. Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что это не только производство дронов, но и создание целой экосистемы перехвата, которая включает наземные комплексы управления, радары и РЭБ-системы.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

