Украина наращивает производство дронов-перехватчиков: Умеров анонсировал проведение Технологической Ставки по масштабированию

Вражеский БПЛА попал в крышу мебельного магазина в Харькове, есть пострадавшие 26 сентября, 15:06 • 4754 просмотра

Украина спасла еще троих молодых людей из оккупации: в ОП раскрыли детали 26 сентября, 15:36 • 5764 просмотра

Число пострадавших от удара вражеского БпЛА в Харькове возросло до четырех 26 сентября, 15:48 • 6588 просмотра

Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко 26 сентября, 16:04 • 6978 просмотра