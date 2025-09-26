Дроны самолетного типа теперь доступны для заказа воинскими частями - Минобороны
Киев • УНН
Дроны самолетного типа, преимущественно разведчики, теперь доступны для заказа воинскими частями на маркетплейсе DOT-Chain Defence. Агентство оборонных закупок законтрактовало 8 украинских производителей, предлагая 12 моделей дронов.
Детали
Отмечается, что большинство моделей – это дроны-разведчики. Они рассчитаны на длительные полеты и способны выполнять широкий спектр задач.
В ассортименте 12 моделей от 8 украинских производителей
Агентство оборонных закупок законтрактовало этих производителей для поставки дронов как из имеющегося склада, так и по предзаказу.
Во исполнение задания Министерства обороны АОЗ продолжает работу над расширением ассортимента и совершенствованием взаимодействия с производителями.
По данным ведомства, в ближайших планах масштабирование системы и расширение линейки доступных товаров: другие виды беспилотников, в частности НРК, а также средства РЭБ/РЭР и сбросы.
Справка
DOT-Chain Defence – маркетплейс оружия для ВСУ, который позволяет военным самостоятельно выбирать нужную технику и быстро ее получать. Через DOT-Chain Defence военные уже могут заказывать FPV-дроны и дроны-бомбардировщики.
От заказа до передовой – пара недель, а быстрее всего – 5 дней.
Напомним
Украина достигла показателя в 60% отечественного производства вооружения. Создается совместный завод с Данией для производства компонентов ракет и дронов.
25 зарубежных компаний, включая гигантов оборонного производства, локализуют производство в Украине. Правительство предлагает различные модели сотрудничества и создает Defence City для минимизации рисков инвесторов.
30 сентября украинская делегация прибудет в США для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия. Вопрос военного сотрудничества обсуждался на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.
