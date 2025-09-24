Українська команда прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї - Стефанішина

$41.380.00
Ексклюзив
12:07 • 1862 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 4580 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 11336 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 10509 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 19092 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 14928 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 16483 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14344 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26785 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44835 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 6404 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 36353 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 27194 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 24608 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 13557 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 11322 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 13649 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 19079 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 27302 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 36466 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 32193 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 92497 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 52554 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 66890 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 118498 перегляди
Українська команда прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї - Стефанішина

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Українська делегація прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Українська команда прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї - Стефанішина

Очікується, що 30 вересня українська делегація прибуде з візитом до Сполучених Штатів задля переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Про це повідомила під час телемарафону посолка України в США Ольга Стефанішина, пише УНН.

Деталі

Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості

- сказала вона.

Стефанішина підтвердила, що питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент порушував це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали

- підтвердила Стефанішина.

Також вона висловила думку, що США зацікавлені у безпілотних системах різних видів.

До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що йдеться про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США

- додала посолка.

Доповнення

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела переговори зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом напередодні Генеральної Асамблеї ООН. Головними темами обговорення стали постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Кіт Келлог
Білий дім
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки