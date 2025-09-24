Українська команда прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї - Стефанішина

Очікується, що 30 вересня українська делегація прибуде з візитом до Сполучених Штатів задля переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Про це повідомила під час телемарафону посолка України в США Ольга Стефанішина, пише УНН.

Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості

Стефанішина підтвердила, що питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент порушував це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали

Також вона висловила думку, що США зацікавлені у безпілотних системах різних видів.

До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що йдеться про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США