Українська команда прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї - Стефанішина
Київ • УНН
Українська делегація прибуде до США 30 вересня для переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Очікується, що 30 вересня українська делегація прибуде з візитом до Сполучених Штатів задля переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Про це повідомила під час телемарафону посолка України в США Ольга Стефанішина, пише УНН.
Деталі
Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості
Стефанішина підтвердила, що питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент порушував це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали
Також вона висловила думку, що США зацікавлені у безпілотних системах різних видів.
До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що йдеться про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США
Доповнення
Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела переговори зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом напередодні Генеральної Асамблеї ООН. Головними темами обговорення стали постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба.