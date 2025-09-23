Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України
Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим провела переговори зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Обговорювалися постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба.
Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела переговори зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом напередодні Генеральної Асамблеї ООН. Головними темами обговорення стали постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Секретар РНБО Рустем Умєров у складі делегації Президента України, що перебуває у Нью-Йорку перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН, провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.
За словами Умєрова, під час переговорів основна увага приділялася питанням озброєння та безпеки.
У фокусі - зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України
Сторони обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї, а також спільні програми з дронами, які мають посилити оборонні спроможності України. Окремо було піднято тему гарантій безпеки та захисту українського повітряного простору. Умєров підкреслив, що партнерство зі США є критично важливим для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.
Секретар РНБО висловив подяку Сполученим Штатам за постійну підтримку та наголосив на ролі зусиль президента Дональда Трампа у сприянні припиненню війни та захисті життя українців.
