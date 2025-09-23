Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України

$41.380.13
48.730.31
ukenru
11:29 • 900 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 23617 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 23983 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 27034 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 42954 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 45087 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 42565 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 66368 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69429 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63618 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.1м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 20976 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 21279 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 18734 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 15134 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 6118 перегляди
Публікації
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 3714 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 15516 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 19122 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 23638 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 65167 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 65167 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 30613 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 46399 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 97788 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 119546 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
МіГ-31
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим провела переговори зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Обговорювалися постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба.

Умєров та Зеленський обговорили з представниками Трампа програму дронів та закупівлю зброї для України

Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провела переговори зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом напередодні Генеральної Асамблеї ООН. Головними темами обговорення стали постачання американської зброї, програми дронів та гарантії безпеки українського неба. Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Секретар РНБО Рустем Умєров у складі делегації Президента України, що перебуває у Нью-Йорку перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН, провів зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом. 

"Черга на боці росії": секретар РНБО про подальші кроки у переговорах19.09.25, 14:32 • 3914 переглядiв

За словами Умєрова, під час переговорів основна увага приділялася питанням озброєння та безпеки.

У фокусі - зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України

- написав Умєров у Facebook.

Сторони обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї, а також спільні програми з дронами, які мають посилити оборонні спроможності України. Окремо було піднято тему гарантій безпеки та захисту українського повітряного простору. Умєров підкреслив, що партнерство зі США є критично важливим для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.

Секретар РНБО висловив подяку Сполученим Штатам за постійну підтримку та наголосив на ролі зусиль президента Дональда Трампа у сприянні припиненню війни та захисті життя українців.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день19.09.25, 14:25 • 8145 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Кіт Келлог
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат