"Черга на боці росії": секретар РНБО про подальші кроки у переговорах

Секретар РНБО Рустем Умєров підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки, сильні українські збройні сили й підтримка союзників і зі свого боку, вона виконала свою частину угоди зі США і Європою. Тепер черга росії робити зробити конкретні кроки у напрямку врегулювання. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи прагне Трамп використати всі американські важелі впливу на росію, чи, можливо, він "трохи здає справи та залишає це вам усім та Європі", Умєров відповів, що наразі м'яч на полі рф і саме влада країни-агрессорки має зробити якісь певні кроки.

Україна заявила, що їй потрібні гарантії, їй потрібні сильні українські збройні сили, їй потрібна коаліція готових бути поруч, їй потрібна підтримка США, і я думаю, що на цьому етапі ми виконали свою частину угоди зі США та європейськими союзниками. Я думаю, що тепер черга на боці росії - сказав Умєров.

