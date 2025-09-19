$41.250.05
Ексклюзив
11:23 • 1130 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
10:27 • 10209 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 23387 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 24828 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 39451 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 40883 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62932 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43424 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51401 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76521 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
"Черга на боці росії": секретар РНБО про подальші кроки у переговорах

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, сильні ЗСУ та підтримка союзників. Він підкреслив, що Україна виконала свою частину угоди зі США та Європою, і тепер черга росії робити конкретні кроки для врегулювання.

"Черга на боці росії": секретар РНБО про подальші кроки у переговорах

Секретар РНБО Рустем Умєров підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки, сильні українські збройні сили й підтримка союзників і зі свого боку, вона виконала свою частину угоди зі США і Європою. Тепер черга росії робити зробити конкретні кроки у напрямку врегулювання. Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи прагне Трамп використати всі американські важелі впливу на росію, чи, можливо, він "трохи здає справи та залишає це вам усім та Європі", Умєров відповів, що наразі м'яч на полі рф і саме влада країни-агрессорки має зробити якісь певні кроки.

Україна заявила, що їй потрібні гарантії, їй потрібні сильні українські збройні сили, їй потрібна коаліція готових бути поруч, їй потрібна підтримка США, і я думаю, що на цьому етапі ми виконали свою частину угоди зі США та європейськими союзниками. Я думаю, що тепер черга на боці росії 

- сказав Умєров.

Умєров: обмін полоненими між рф та Україною триває, але ключові переговори відбудуться після зустрічей у Вашингтоні19.09.25, 13:47 • 1054 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Україна