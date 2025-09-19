"Очередь на стороне россии": секретарь СНБО о дальнейших шагах в переговорах

$41.250.05
Эксклюзив
11:23 • 2076 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
10:27 • 11041 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 24036 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 25368 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 40446 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 41190 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 63119 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43534 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51467 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 77039 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видео
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследование
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелей
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 2076 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 40446 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 77039 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
"Очередь на стороне россии": секретарь СНБО о дальнейших шагах в переговорах

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украине нужны гарантии безопасности, сильные ВСУ и поддержка союзников. Он подчеркнул, что Украина выполнила свою часть соглашения с США и Европой, и теперь очередь россии делать конкретные шаги для урегулирования.

"Очередь на стороне россии": секретарь СНБО о дальнейших шагах в переговорах

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, сильные украинские вооруженные силы и поддержка союзников, и со своей стороны она выполнила свою часть соглашения с США и Европой. Теперь очередь россии делать конкретные шаги в направлении урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, передает УНН.

Подробности

На вопрос, стремится ли Трамп использовать все американские рычаги влияния на россию, или, возможно, он "немного сдает дела и оставляет это вам всем и Европе", Умеров ответил, что сейчас мяч на поле рф и именно власти страны-агрессора должны сделать какие-то определенные шаги.

Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужны сильные украинские вооруженные силы, ей нужна коалиция готовых быть рядом, ей нужна поддержка США, и я думаю, что на этом этапе мы выполнили свою часть соглашения с США и европейскими союзниками. Я думаю, что теперь очередь на стороне россии 

- сказал Умеров.

Умеров: обмен пленными между рф и Украиной продолжается, но ключевые переговоры состоятся после встреч в Вашингтоне

Алена Уткина

Политика
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Украина