"Очередь на стороне россии": секретарь СНБО о дальнейших шагах в переговорах

Секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, сильные украинские вооруженные силы и поддержка союзников, и со своей стороны она выполнила свою часть соглашения с США и Европой. Теперь очередь россии делать конкретные шаги в направлении урегулирования. Об этом он сказал в интервью CNN, передает УНН.

Подробности

На вопрос, стремится ли Трамп использовать все американские рычаги влияния на россию, или, возможно, он "немного сдает дела и оставляет это вам всем и Европе", Умеров ответил, что сейчас мяч на поле рф и именно власти страны-агрессора должны сделать какие-то определенные шаги.

Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужны сильные украинские вооруженные силы, ей нужна коалиция готовых быть рядом, ей нужна поддержка США, и я думаю, что на этом этапе мы выполнили свою часть соглашения с США и европейскими союзниками. Я думаю, что теперь очередь на стороне россии - сказал Умеров.

Умеров: обмен пленными между рф и Украиной продолжается, но ключевые переговоры состоятся после встреч в Вашингтоне