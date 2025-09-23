$41.380.13
Умеров и Зеленский обсудили с представителями Трампа программу дронов и закупку оружия для Украины

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым провела переговоры со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Обсуждались поставки американского оружия, программы дронов и гарантии безопасности украинского неба.

Умеров и Зеленский обсудили с представителями Трампа программу дронов и закупку оружия для Украины

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провела переговоры со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Главными темами обсуждения стали поставки американского оружия, программы дронов и гарантии безопасности украинского неба. Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Секретарь СНБО Рустем Умеров в составе делегации Президента Украины, находящейся в Нью-Йорке перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом. 

"Очередь на стороне россии": секретарь СНБО о дальнейших шагах в переговорах19.09.25, 14:32 • 3913 просмотров

По словам Умерова, во время переговоров основное внимание уделялось вопросам вооружения и безопасности.

В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины

- написал Умеров в Facebook.

Стороны обсудили соглашения по закупке американского оружия, а также совместные программы с дронами, которые должны усилить оборонные возможности Украины. Отдельно была поднята тема гарантий безопасности и защиты украинского воздушного пространства. Умеров подчеркнул, что партнерство с США является критически важным для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

Секретарь СНБО выразил благодарность Соединенным Штатам за постоянную поддержку и отметил роль усилий президента Дональда Трампа в содействии прекращению войны и защите жизни украинцев.

Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день19.09.25, 14:25 • 8145 просмотров

Степан Гафтко

