Умеров и Зеленский обсудили с представителями Трампа программу дронов и закупку оружия для Украины

Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провела переговоры со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Главными темами обсуждения стали поставки американского оружия, программы дронов и гарантии безопасности украинского неба. Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Секретарь СНБО Рустем Умеров в составе делегации Президента Украины, находящейся в Нью-Йорке перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН, провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

По словам Умерова, во время переговоров основное внимание уделялось вопросам вооружения и безопасности.

В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины