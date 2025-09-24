$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
12:07 • 1698 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джо Байден
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Китай
Фокс Ньюс
Шахед-136
Нефть
СВИФТ
Truth Social

Украинская команда прибудет в США 30 сентября для переговоров по производству оружия - Стефанишина

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Украинская делегация прибудет в США 30 сентября для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия. Вопросы военного сотрудничества обсуждались на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Украинская команда прибудет в США 30 сентября для переговоров по производству оружия - Стефанишина

Ожидается, что 30 сентября украинская делегация прибудет с визитом в Соединенные Штаты для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия. Об этом сообщила во время телемарафона посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Детали

Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров по юридической части договоренности

- сказала она.

Стефанишина подтвердила, что вопрос военного сотрудничества обсуждался на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Да, обсуждалась. Достаточно подробно. Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал позитивные сигналы

- подтвердила Стефанишина.

Также она выразила мнение, что США заинтересованы в беспилотных системах различных видов.

Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь идет о разных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США

- добавила посол.

Дополнение

Украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским провела переговоры со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом накануне Генеральной Ассамблеи ООН. Главными темами обсуждения стали поставки американского оружия, программы дронов и гарантии безопасности украинского неба.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Кит Келлог
Белый дом
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты