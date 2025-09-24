Украинская команда прибудет в США 30 сентября для переговоров по производству оружия - Стефанишина

Ожидается, что 30 сентября украинская делегация прибудет с визитом в Соединенные Штаты для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия. Об этом сообщила во время телемарафона посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров по юридической части договоренности

Стефанишина подтвердила, что вопрос военного сотрудничества обсуждался на встрече Президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Да, обсуждалась. Достаточно подробно. Наш президент поднимал этот вопрос - была очень живая реакция президента США: он несколько минут непрерывно восхищался украинской инновативностью и возможностями и дал позитивные сигналы

Также она выразила мнение, что США заинтересованы в беспилотных системах различных видов.

Кстати, это один из вопросов был от президента США. Президент Зеленский сказал, что речь идет о разных типах дронов, в зависимости от потребностей правительства США