25 світових оборонних компаній локалізують виробництво в Україні - Шмигаль
Київ • УНН
25 закордонних компаній, включаючи гігантів оборонного виробництва, локалізують виробництво в Україні. Уряд пропонує різні моделі співпраці та створює Defence City для мінімізації ризиків інвесторів.
Уже 25 закордонних компаній перебувають на різних стадіях локалізації виробництва продукції на території України, серед них є і світові гіганти оборонного виробництва, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.
Деталі
"Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями. Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - повідомив Шмигаль.
Очільник Міноборони пояснив, що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом, який пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема "данську модель" та Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритетом є направлення основної частини продукції компанії на потреби українського війська.
"Аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, ми створюємо Defence City. Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги, - пояснив Шмигаль.
Шмигаль також закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати на її території свої виробництва.
"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив міністр.
Доповнення
Денис Шмигаль повідомив, що Україна зможе випускати та застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Цей рівень буде реалізований найближчим часом.
Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.