Ексклюзив
06:26 • 2200 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 23833 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 48013 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 34039 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 44617 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 59563 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28044 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23266 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41257 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16995 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
25 світових оборонних компаній локалізують виробництво в Україні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22 перегляди

25 закордонних компаній, включаючи гігантів оборонного виробництва, локалізують виробництво в Україні. Уряд пропонує різні моделі співпраці та створює Defence City для мінімізації ризиків інвесторів.

25 світових оборонних компаній локалізують виробництво в Україні - Шмигаль

Уже 25 закордонних компаній перебувають на різних стадіях локалізації виробництва продукції на території України, серед них є і світові гіганти оборонного виробництва, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

"Україна активно розвиває співпрацю з іноземними компаніями. Наразі вже 25 закордонних компаній, зокрема гіганти світового оборонного виробництва, перебувають на різних етапах локалізації виробництва своєї продукції в Україні", - повідомив Шмигаль.

Очільник Міноборони пояснив, що кожен виробник працює в тісному діалозі з українським урядом, який пропонуємо партнерам різні моделі співпраці, зокрема "данську модель" та Build with Ukraine / Build in Ukraine. Пріоритетом є направлення основної частини продукції компанії на потреби українського війська.

"Аби мінімізувати ризики для інвесторів та зробити роботу спільних підприємств в Україні більш привабливою, ми створюємо Defence City. Це спеціальний режим для розвитку оборонної промисловості України. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, механізм релокації виробництв у безпечніші регіони, розширення державної фінансової підтримки та можливості для експорту й інтеграції у глобальні ланцюги, - пояснив Шмигаль.

Шмигаль також закликав іноземні компанії інвестувати в Україну й відкривати на її території свої виробництва.

"Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи", - підкреслив міністр.

Доповнення

Денис Шмигаль повідомив, що Україна зможе випускати та застосовувати 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Цей рівень буде реалізований найближчим часом.

Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем.

Павло Зінченко

