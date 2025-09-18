Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних систем

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підписали меморандум про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив Шмигаль під час брифінгу у четвер, передає УНН.

Сьогодні ми домовилися про низку важливих кроків. Перше - це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які посилять спроможність протистояти ворогу.

Як уточнив Шмигаль в Telegram, було підписано відповідний меморандум.

"Відповідний меморандум підписали сьогодні у Києві разом з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. - зазначив міністр оборони. - Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання".

За його словами, група буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА; розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології; зміцнювати взаємосумісність між Збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО.

Окрім того, підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше Косіняк-Камиш повідомляв, що Польща співпрацюватиме з Україною, серед іншого, у набутті навичок управління безпілотниками.