10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 11170 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 8956 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 10079 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 17599 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 13091 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 39329 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41961 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32624 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31455 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным системам

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив, интеграции новейших технологий защиты и инициирования новых проектов.

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным системам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил Шмыгаль во время брифинга в четверг, передает УНН.

Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое - это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что центральным элементом этой совместной оперативной группы будут программы совместного обучения, которые усилят способность противостоять врагу.

Как уточнил Шмыгаль в Telegram, был подписан соответствующий меморандум.

"Соответствующий меморандум подписали сегодня в Киеве вместе с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. - отметил министр обороны. - Мы переводим наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения".

По его словам, группа будет способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БПЛА; разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии; укреплять взаимосовместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Кроме того, подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Ранее Косиняк-Камыш сообщал, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в приобретении навыков управления беспилотниками.

Павел Башинский

Политика
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Денис Шмыгаль
Польша