Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным системам

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил Шмыгаль во время брифинга в четверг, передает УНН.

Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое - это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что центральным элементом этой совместной оперативной группы будут программы совместного обучения, которые усилят способность противостоять врагу.

Как уточнил Шмыгаль в Telegram, был подписан соответствующий меморандум.

"Соответствующий меморандум подписали сегодня в Киеве вместе с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. - отметил министр обороны. - Мы переводим наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения".

По его словам, группа будет способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БПЛА; разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии; укреплять взаимосовместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Кроме того, подписали совместную декларацию по усилению сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В этом документе договорились об углублении взаимодействия по ключевым направлениям, среди которых, в частности, SAFE и PURL - добавил Шмыгаль.

Ранее Косиняк-Камыш сообщал, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в приобретении навыков управления беспилотниками.