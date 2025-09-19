$41.190.02
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

25 мировых оборонных компаний локализуют производство в Украине - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 24 просмотра

25 зарубежных компаний, включая гигантов оборонного производства, локализуют производство в Украине. Правительство предлагает различные модели сотрудничества и создает Defence City для минимизации рисков инвесторов.

25 мировых оборонных компаний локализуют производство в Украине - Шмыгаль

Уже 25 иностранных компаний находятся на разных стадиях локализации производства продукции на территории Украины, среди них есть и мировые гиганты оборонного производства, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Подробности

"Украина активно развивает сотрудничество с иностранными компаниями. Сейчас уже 25 иностранных компаний, в том числе гиганты мирового оборонного производства, находятся на разных этапах локализации производства своей продукции в Украине", - сообщил Шмыгаль.

Глава Минобороны пояснил, что каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством, которое предлагает партнерам различные модели сотрудничества, в частности "датскую модель" и Build with Ukraine / Build in Ukraine. Приоритетом является направление основной части продукции компании на нужды украинской армии.

"Чтобы минимизировать риски для инвесторов и сделать работу совместных предприятий в Украине более привлекательной, мы создаем Defence City. Это специальный режим для развития оборонной промышленности Украины. Он предусматривает налоговые льготы, упрощение таможенных процедур, механизм релокации производств в более безопасные регионы, расширение государственной финансовой поддержки и возможности для экспорта и интеграции в глобальные цепочки, - пояснил Шмыгаль.

Шмыгаль также призвал иностранные компании инвестировать в Украину и открывать на ее территории свои производства.

"Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК – лучшая инвестиция в оборону всей Европы", - подчеркнул министр.

Дополнение

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина сможет выпускать и применять 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Этот уровень будет реализован в ближайшее время.

Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписали меморандум о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Defence City
Владислав Косиняк-Камыш
Европа
Украина
Денис Шмыгаль
Польша