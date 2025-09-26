Дрони літакового типу тепер доступні для замовлення військовими частинами - Міноборони
Київ • УНН
Дрони літакового типу, переважно розвідники, тепер доступні для замовлення військовими частинами на маркетплейсі DOT-Chain Defence. Агенція оборонних закупівель законтрактувала 8 українських виробників, пропонуючи 12 моделей дронів.
Дрони літакового типу відтепер представлені на маркетплейсі DOT-Chain Defence та вже доступні до замовлення військовими частинами. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань.
В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників
Агенція оборонних закупівель законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.
На виконання завдання Міністерства оборони АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками.
За даними відомства, у найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.
Довідково
DOT-Chain Defence – маркетплейс зброї для ЗСУ, який дозволяє військовим самостійно обирати потрібну техніку і швидко її отримувати. Через DOT-Chain Defence військові уже можуть замовляти FPV-дрони та дрони-бомбардувальники.
Від замовлення до передової – пара тижнів, а найшвидше – 5 днів.
Нагадаємо
Україна досягла показника у 60% вітчизняного виробництва озброєння. Створюється спільний завод з Данією для виробництва компонентів ракет і дронів.
25 закордонних компаній, включаючи гігантів оборонного виробництва, локалізують виробництво в Україні. Уряд пропонує різні моделі співпраці та створює Defence City для мінімізації ризиків інвесторів.
30 вересня українська делегація прибуде до США для переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї. Питання військової співпраці обговорювалося на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
