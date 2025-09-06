Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 25426 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 45869 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 43442 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 39541 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 47497 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 57704 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34732 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42336 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45990 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37562 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.4м/с
61%
756мм
Популярнi новини
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 10172 перегляди
Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка 6 вересня, 11:52 • 5270 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності6 вересня, 12:19 • 8222 перегляди
В Україні планують скасувати акти виконаних робіт, законопроєкт уже в Раді - Свириденко6 вересня, 13:14 • 5742 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили6 вересня, 13:28 • 12752 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 45877 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 43449 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 57706 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 39369 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 62574 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo18:22 • 1950 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 43279 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 96269 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 41292 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 45477 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
E-6 Mercury

Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна досягла показника у 60% вітчизняного виробництва озброєння. Створюється спільний завод з Данією для виробництва компонентів ракет і дронів.

Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави від 06.09.2025р.

Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей

- сказав Зеленський.

При цьому глава держави зазначив, що "є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – додав він.

Нагадаємо

5 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Сторони обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та спільні оборонні проєкти.

Українські фахівці вдосконалюють озброєння, але фінансові обмеження створюють серйозні виклики. Президент Зеленський працює з партнерами над фінансуванням нових кластерів озброєння, включаючи дрони та ракети.

Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї05.09.25, 12:28 • 2864 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Данія
Швеція
Володимир Зеленський
Україна