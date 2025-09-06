Україна виробляє 60% власної зброї та будує завод у Данії
Київ • УНН
Україна досягла показника у 60% вітчизняного виробництва озброєння. Створюється спільний завод з Данією для виробництва компонентів ракет і дронів.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що за час цієї війни Україна вже досягла важливого показника: майже 60% озброєння, яке отримують українські воїни, виробляється вітчизняними підприємствами. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави від 06.09.2025р.
Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей
При цьому глава держави зазначив, що "є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем".
"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", – додав він.
Нагадаємо
5 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Сторони обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та спільні оборонні проєкти.
Українські фахівці вдосконалюють озброєння, але фінансові обмеження створюють серйозні виклики. Президент Зеленський працює з партнерами над фінансуванням нових кластерів озброєння, включаючи дрони та ракети.
Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї05.09.25, 12:28 • 2864 перегляди