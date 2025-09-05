Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї

$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 3774 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 8582 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 8726 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 17358 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 26703 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45373 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38237 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40015 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40551 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30891 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС5 вересня, 00:52 • 4822 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 6042 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 15439 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 8990 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 4438 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 9334 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 17358 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 20942 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 50915 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 36629 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 20099 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 50896 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 20748 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 26126 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 27926 перегляди
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Україна будує перший спільний завод зброї у Данії та закликає Італію приєднатися до подібних проєктів. Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва для посилення стійкості.

Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї

У Данії будується перший спільний завод з Україною із виробництва зброї. Київ сподівається, що Італія також приєднається до реалізації подібних проєктів щодо спільного виробництва. Про це заявив Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників Міжнародного економічного форуму "Амброзетті", передає УНН.

Зараз ми будуємо перший спільний завод із виробництва зброї в Данії. Це сучасне підприємство. Це частина нашої оборонної стратегії – спільно виробляти зброю, модернізувати оборонне виробництво у Європі та об’єднати Європу в цій роботі. Це надзвичайно важливо для сучасної промисловості, сильних робочих місць і для того, щоб Європа залишалася конкурентоспроможною у світі. Я сподіваюся, що Італія також приєднається до нас у реалізації цих проєктів спільного виробництва

- сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва – така, де країни підтримують одна одну, виробляючи засоби захисту для себе і для всієї Європи.

Це зробить Європу набагато сильнішою і стійкішою

- наголосив Зеленський.

Доповнення

У ЄС інвестують 910 млн євро в оборону, уперше до проєктів можуть залучати Україну.

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Defence City
Європейський Союз
Данія
Італія
Володимир Зеленський
Україна