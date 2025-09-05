Україна сподівається, що Італія приєднається до реалізації проєктів щодо спільного виробництва зброї

У Данії будується перший спільний завод з Україною із виробництва зброї. Київ сподівається, що Італія також приєднається до реалізації подібних проєктів щодо спільного виробництва. Про це заявив Президент Володимир Зеленський звертаючись до учасників Міжнародного економічного форуму "Амброзетті", передає УНН.

Зараз ми будуємо перший спільний завод із виробництва зброї в Данії. Це сучасне підприємство. Це частина нашої оборонної стратегії – спільно виробляти зброю, модернізувати оборонне виробництво у Європі та об’єднати Європу в цій роботі. Це надзвичайно важливо для сучасної промисловості, сильних робочих місць і для того, щоб Європа залишалася конкурентоспроможною у світі. Я сподіваюся, що Італія також приєднається до нас у реалізації цих проєктів спільного виробництва - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Європі потрібна нова мережа сучасного оборонного виробництва – така, де країни підтримують одна одну, виробляючи засоби захисту для себе і для всієї Європи.

Це зробить Європу набагато сильнішою і стійкішою - наголосив Зеленський.

Доповнення

У ЄС інвестують 910 млн євро в оборону, уперше до проєктів можуть залучати Україну.