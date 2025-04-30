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У ЄС інвестують 910 млн євро в оборону, уперше до проєктів можуть залучати Україну

Київ • УНН

 • 1638 перегляди

Єврокомісія інвестує 910 млн євро в Європейський оборонний фонд. Вперше українська оборонна промисловість зможе долучитися до проєктів фонду, посилюючи співпрацю.

У ЄС інвестують 910 млн євро в оборону, уперше до проєктів можуть залучати Україну

Європейська комісія інвестує 910 мільйонів євро в межах програми Європейського оборонного фонду (EDF) для створення потужної та інноваційної оборонної промисловості в Європі, вперше українська оборонна промисловість може бути залучена до проектів фонду. Про це повідомляється на офіційному сайті Єврокомісії, пише УНН.

Деталі

Пояснюється, що інвестиції обсягом 910 мільйонів євро спрямовуються на подолання ключових прогалин країн ЄС в оборонних спроможностях, таких як мобільність збройних сил і захист від безпілотників, за допомогою інновацій та співпраці між європейською наукою і промисловістю.

"Понад те, і вперше, українська оборонна промисловість може бути залучена до проектів EDF", - повідомили у Єврокомісії.

"Посилення співпраці між українською та європейською оборонною промисловістю ґрунтується на інформаційно-просвітницьких зусиллях Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, спрямованих на розвиток тісніших зв'язків та подальшу інтеграцію України до європейської оборонної промислової бази, посилюючи спільні цілі у сфері безпеки та інновацій", - говориться у повідомленні.

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Також ці інвестиції EDF, як вказано, сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи згідно з ініціативою Єврокомісії ReArm Europe Plan/Readiness 2030. Цей проєкт спрямований на зміцнення загальноєвропейських оборонних можливостей та спільної Білої книги з питань європейської оборонної готовності до 2030 року, яка визначає новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях.

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Довідково

Європейський оборонний фонд (EDF) є основним інструментом ЄС для підтримки співпраці в галузі оборонних досліджень і розробок. Його бюджет становить 7,3 мільярда євро на 2021-2027 роки. Фонд сприяє співпраці між компаніями всіх розмірів і науково-дослідними установами по всьому ЄС і Норвегії.

Окрім того, EDF сприяє трансформації і розширенню оборонної екосистеми ЄС, в основі якої лежить Схема оборонних інновацій ЄС (EUDIS).

Доповнення

Міністри фінансів ЄС раніше, як повідомлялося, розпочали обговорення створення Європейського оборонного механізму (EDM) для спільної закупівлі зброї. До фонду зможуть долучитися країни поза ЄС, такі як Україна.

У ЄС офіційно стартував проєкт FMBTech з бюджетом 19 млн євро. Він об'єднав 26 організацій з 13 країн для модернізації танків під сучасні бойові умови. Мета проєкту - створити маневренні та інтелектуальні танки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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