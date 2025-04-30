В ЕС инвестируют 910 млн евро в оборону, впервые к проектам могут привлекать Украину
Киев • УНН
Еврокомиссия инвестирует 910 млн евро в Европейский оборонный фонд. Впервые украинская оборонная промышленность сможет присоединиться к проектам фонда, усиливая сотрудничество.
Европейская комиссия инвестирует 910 миллионов евро в рамках программы Европейского оборонного фонда (EDF) для создания мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе, впервые украинская оборонная промышленность может быть привлечена к проектам фонда. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии, пишет УНН.
Детали
Объясняется, что инвестиции в размере 910 миллионов евро направляются на преодоление ключевых пробелов стран ЕС в оборонных возможностях, таких как мобильность вооруженных сил и защита от беспилотников, с помощью инноваций и сотрудничества между европейской наукой и промышленностью.
"Более того, и впервые, украинская оборонная промышленность может быть привлечена к проектам EDF", - сообщили в Еврокомиссии.
"Усиление сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью основывается на информационно-просветительских усилиях Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, направленных на развитие более тесных связей и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленную базу, усиливая общие цели в сфере безопасности и инноваций", - говорится в сообщении.
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Также эти инвестиции EDF, как указано, будут способствовать развитию оборонной промышленности Европы в соответствии с инициативой Еврокомиссии ReArm Europe Plan/Readiness 2030. Этот проект направлен на укрепление общеевропейских оборонных возможностей и совместной Белой книги по вопросам европейской оборонной готовности к 2030 году, которая определяет новый подход к обороне и определяет потребности в инвестициях.
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Справочно
Европейский оборонный фонд (EDF) является основным инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в области оборонных исследований и разработок. Его бюджет составляет 7,3 миллиарда евро на 2021-2027 годы. Фонд способствует сотрудничеству между компаниями всех размеров и научно-исследовательскими учреждениями по всему ЕС и Норвегии.
Кроме того, EDF способствует трансформации и расширению оборонной экосистемы ЕС, в основе которой лежит Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS).
Дополнение
Министры финансов ЕС ранее, как сообщалось, начали обсуждение создания Европейского оборонного механизма (EDM) для совместной закупки оружия. К фонду смогут присоединиться страны вне ЕС, такие как Украина.
В ЕС официально стартовал проект FMBTech с бюджетом 19 млн евро. Он объединил 26 организаций из 13 стран для модернизации танков под современные боевые условия. Цель проекта - создать маневренные и интеллектуальные танки.