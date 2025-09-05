$41.350.02
Украина надеется, что Италия присоединится к реализации проектов по совместному производству оружия

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Украина строит первый совместный завод оружия в Дании и призывает Италию присоединиться к подобным проектам. Европе нужна новая сеть современного оборонного производства для усиления устойчивости.

Украина надеется, что Италия присоединится к реализации проектов по совместному производству оружия

В Дании строится первый совместный с Украиной завод по производству оружия. Киев надеется, что Италия также присоединится к реализации подобных проектов по совместному производству. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Сейчас мы строим первый совместный завод по производству оружия в Дании. Это современное предприятие. Это часть нашей оборонной стратегии – совместно производить оружие, модернизировать оборонное производство в Европе и объединить Европу в этой работе. Это чрезвычайно важно для современной промышленности, сильных рабочих мест и для того, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной в мире. Я надеюсь, что Италия также присоединится к нам в реализации этих проектов совместного производства

- сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Европе нужна новая сеть современного оборонного производства – такая, где страны поддерживают друг друга, производя средства защиты для себя и для всей Европы.

Это сделает Европу намного сильнее и устойчивее

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В ЕС инвестируют 910 млн евро в оборону, впервые к проектам могут привлекать Украину.

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Defence City
Европейский Союз
Дания
Италия
Владимир Зеленский
Украина