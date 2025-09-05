Украина надеется, что Италия присоединится к реализации проектов по совместному производству оружия

В Дании строится первый совместный с Украиной завод по производству оружия. Киев надеется, что Италия также присоединится к реализации подобных проектов по совместному производству. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, обращаясь к участникам Международного экономического форума "Амброзетти", передает УНН.

Сейчас мы строим первый совместный завод по производству оружия в Дании. Это современное предприятие. Это часть нашей оборонной стратегии – совместно производить оружие, модернизировать оборонное производство в Европе и объединить Европу в этой работе. Это чрезвычайно важно для современной промышленности, сильных рабочих мест и для того, чтобы Европа оставалась конкурентоспособной в мире. Я надеюсь, что Италия также присоединится к нам в реализации этих проектов совместного производства