Украина производит 60% собственного оружия и строит завод в Дании

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства от 06.09.2025г.

Также создаем новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей - сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что "есть цели, которых нужно достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны – разных типов систем".

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", – добавил он.

Напомним

5 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.

Украинские специалисты совершенствуют вооружение, но финансовые ограничения создают серьезные вызовы. Президент Зеленский работает с партнерами над финансированием новых кластеров вооружения, включая дроны и ракеты.

Украина надеется, что Италия присоединится к реализации проектов по совместному производству оружия