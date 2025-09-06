Украина производит 60% собственного оружия и строит завод в Дании

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 25492 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 46135 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 43632 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 39648 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 47580 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 57772 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34754 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42349 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45999 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37563 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
публикации
Эксклюзивы
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 46138 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 43634 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 57775 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 39420 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 62623 просмотра
Украина производит 60% собственного оружия и строит завод в Дании

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Украина достигла показателя в 60% отечественного производства вооружения. Создается совместный завод с Данией для производства компонентов ракет и дронов.

Украина производит 60% собственного оружия и строит завод в Дании

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства от 06.09.2025г.

Также создаем новые совместные производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружия, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, – это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей

- сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, что "есть цели, которых нужно достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны – разных типов систем".

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", – добавил он.

Напомним

5 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.

Украинские специалисты совершенствуют вооружение, но финансовые ограничения создают серьезные вызовы. Президент Зеленский работает с партнерами над финансированием новых кластеров вооружения, включая дроны и ракеты.

Украина надеется, что Италия присоединится к реализации проектов по совместному производству оружия05.09.25, 12:28 • 2864 просмотра

Вита Зеленецкая

Политика
Дания
Швеция
Владимир Зеленский
Украина