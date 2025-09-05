Україна покращує зброю, але фінанси залишаються викликом для оборони - Зеленський

Українські спеціалісти покращують дальність озброєння, але фінансові обмеження залишаються серйозним викликом, заявив президент Володимир Зеленський. Київ веде діалог із партнерами щодо фінансування нових кластерів озброєння, включно з дронами та ракетами. Про це Президент заявив на брифінгу в Ужгороді разом із Президентом Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

У нас там дефіцит 6 млрд доларів, це серйозний виклик, бо це не перші 6 млрд, які нам потрібні, і не останні. Тому ми над цим працюємо - сказав Зеленський, коментуючи фінансові складнощі в забезпеченні української армії сучасними засобами оборони.

За словами глави держави, Україна вже скоординувала виробництво озброєння з партнерами, і перша виробнича лінія запущена в Данії. Обговорюється також кластер щодо дронів, ракет та механізмів фінансування цих програм.

Таким чином, попри покращення технічних характеристик озброєння, Україна потребує додаткових ресурсів для підтримки обороноздатності та модернізації армії.

Нагадаємо

Під час брифінгу Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Пізніше Зеленський заявив, що росія нарешті усвідомила значення членства України в ЄС, хоча це зайняло занадто багато часу. Він також розкритикував окремі європейські країни, зокрема Угорщину, за продовження закупівель російських енергоресурсів.