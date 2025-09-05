Украинские специалисты улучшают дальность вооружения, но финансовые ограничения остаются серьезным вызовом, заявил президент Владимир Зеленский. Киев ведет диалог с партнерами по финансированию новых кластеров вооружения, включая дроны и ракеты. Об этом Президент заявил на брифинге в Ужгороде вместе с Президентом Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Подробности

У нас там дефицит 6 млрд долларов, это серьезный вызов, потому что это не первые 6 млрд, которые нам нужны, и не последние. Поэтому мы над этим работаем - сказал Зеленский, комментируя финансовые сложности в обеспечении украинской армии современными средствами обороны.

По словам главы государства, Украина уже скоординировала производство вооружения с партнерами, и первая производственная линия запущена в Дании. Обсуждается также кластер по дронам, ракетам и механизмам финансирования этих программ.

Таким образом, несмотря на улучшение технических характеристик вооружения, Украина нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания обороноспособности и модернизации армии.

Напомним

Во время брифинга Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Позже Зеленский заявил, что россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, хотя это заняло слишком много времени. Он также раскритиковал отдельные европейские страны, в частности Венгрию, за продолжение закупок российских энергоресурсов.