Украина улучшает оружие, но финансы остаются вызовом для обороны - Зеленский

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 8070 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 14017 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 13353 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 24340 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 30146 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 47212 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 39658 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40609 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41002 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31116 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.5м/с
37%
755мм
Популярные новости
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 18921 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 5740 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 4336 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 14779 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 14896 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 14804 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 24309 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 24091 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 55545 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 39606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 21701 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 55545 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 22159 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27431 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 29185 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Украина улучшает оружие, но финансы остаются вызовом для обороны - Зеленский

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Украинские специалисты совершенствуют вооружение, но финансовые ограничения создают серьезные вызовы. Президент Зеленский работает с партнерами над финансированием новых кластеров вооружения, включая дроны и ракеты.

Украина улучшает оружие, но финансы остаются вызовом для обороны - Зеленский

Украинские специалисты улучшают дальность вооружения, но финансовые ограничения остаются серьезным вызовом, заявил президент Владимир Зеленский. Киев ведет диалог с партнерами по финансированию новых кластеров вооружения, включая дроны и ракеты. Об этом Президент заявил на брифинге в Ужгороде вместе с Президентом Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Подробности 

У нас там дефицит 6 млрд долларов, это серьезный вызов, потому что это не первые 6 млрд, которые нам нужны, и не последние. Поэтому мы над этим работаем 

- сказал Зеленский, комментируя финансовые сложности в обеспечении украинской армии современными средствами обороны.

По словам главы государства, Украина уже скоординировала производство вооружения с партнерами, и первая производственная линия запущена в Дании. Обсуждается также кластер по дронам, ракетам и механизмам финансирования этих программ.

Таким образом, несмотря на улучшение технических характеристик вооружения, Украина нуждается в дополнительных ресурсах для поддержания обороноспособности и модернизации армии.

Напомним

Во время брифинга Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Позже Зеленский заявил, что россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, хотя это заняло слишком много времени. Он также раскритиковал отдельные европейские страны, в частности Венгрию, за продолжение закупок российских энергоресурсов.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Антониу Кошта
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан