Зеленський та глава МЗС Швеції обговорили інвестиції у дрони та оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський в Ужгороді зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, яка приїхала до України вже вдруге після призначення на посаду. Як повідомили в Офісі Президента, Зеленський та Стенергард говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів, передає УНН.

Деталі

За даними Офісу Президента, під час зустрічі Зеленський та Стенергард детально обговорили продовження підтримки України та підготовку нового оборонного пакета. Президент України поінформував про те, чого найбільше потребують українські воїни зараз.

Окрема увага – ініціативі PURL. Глава держави подякував Швеції за участь у цій програмі та поділився очікуваннями від її розвитку. Зокрема, ішлося про необхідність посилення захисту українського неба.

Додамо

Зеленський і Мальмер Стенергард також говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів. Сторони домовилися опрацювати це питання та робити кроки для збільшення сил обох держав.

Президент подякував міністерці закордонних справ Швеції за її особисту підтримку України та відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

