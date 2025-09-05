$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 1396 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 11783 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 20730 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 18456 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 33242 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 34388 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49383 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41397 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41316 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41547 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Зеленський та глава МЗС Швеції обговорили інвестиції у дрони та оборонні проєкти

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Сторони обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів та спільні оборонні проєкти.

Зеленський та глава МЗС Швеції обговорили інвестиції у дрони та оборонні проєкти

Президент України Володимир Зеленський в Ужгороді зустрівся з міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард, яка приїхала до України вже вдруге після призначення на посаду. Як повідомили в Офісі Президента, Зеленський та Стенергард говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів, передає УНН.

Деталі

За даними Офісу Президента, під час зустрічі Зеленський та Стенергард детально обговорили продовження підтримки України та підготовку нового оборонного пакета. Президент України поінформував про те, чого найбільше потребують українські воїни зараз.

Окрема увага – ініціативі PURL. Глава держави подякував Швеції за участь у цій програмі та поділився очікуваннями від її розвитку. Зокрема, ішлося про необхідність посилення захисту українського неба.

Додамо

Зеленський і Мальмер Стенергард також говорили про можливість збільшення інвестицій в українське виробництво дронів і перспективи спільних оборонних проєктів. Сторони домовилися опрацювати це питання та робити кроки для збільшення сил обох держав.

Президент подякував міністерці закордонних справ Швеції за її особисту підтримку України та відзначив орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Зеленський обговорив із Трампом новий формат захисту українського неба04.09.25, 20:03 • 4446 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
"Коаліція охочих"
Швеція
Володимир Зеленський
Україна
Ужгород