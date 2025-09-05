$41.350.02
Зеленский и глава МИД Швеции обсудили инвестиции в дроны и оборонные проекты

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.

Зеленский и глава МИД Швеции обсудили инвестиции в дроны и оборонные проекты

Президент Украины Владимир Зеленский в Ужгороде встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, которая приехала в Украину уже во второй раз после назначения на должность. Как сообщили в Офисе Президента, Зеленский и Стенергард говорили о возможности увеличения инвестиций в украинское производство дронов и перспективы совместных оборонных проектов, передает УНН.

Детали

По данным Офиса Президента, во время встречи Зеленский и Стенергард подробно обсудили продолжение поддержки Украины и подготовку нового оборонного пакета. Президент Украины проинформировал о том, в чем больше всего нуждаются украинские воины сейчас.

Отдельное внимание – инициативе PURL. Глава государства поблагодарил Швецию за участие в этой программе и поделился ожиданиями от ее развития. В частности, речь шла о необходимости усиления защиты украинского неба.

Добавим

Зеленский и Мальмер Стенергард также говорили о возможности увеличения инвестиций в украинское производство дронов и перспективы совместных оборонных проектов. Стороны договорились проработать этот вопрос и предпринимать шаги для увеличения сил обоих государств.

Президент поблагодарил министра иностранных дел Швеции за ее личную поддержку Украины и наградил орденом княгини Ольги III степени.

Зеленский обсудил с Трампом новый формат защиты украинского неба04.09.25, 20:03 • 4448 просмотров

Антонина Туманова

