Эксклюзив
14:44 • 10565 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 12424 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 21524 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33 • 26621 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 17627 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 20785 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 13376 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 28634 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48734 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70144 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 21139 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 31216 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 24500 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 24141 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 18076 просмотра
Главная тема – дальнобойные возможности Украины: Умеров раскрыл детали технологической Ставки

Киев • УНН

 • 368 просмотра

На технологической Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили потребности Сил обороны в дронах и ракетах, а также эффективность их применения. По результатам заседания приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией.

Главная тема – дальнобойные возможности Украины: Умеров раскрыл детали технологической Ставки

Сегодня, 29 сентября, состоялось заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, а также приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Facebook, передает УНН.

Под председательством Президента состоялась технологическая Ставка. Главная тема – дальнобойные возможности Украины. Заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, эффективность их применения и пути повышения результативности. Минобороны доложили о состоянии заключения и выполнения контрактов, уровень финансирования и реальное обеспечение армии 

- сообщил Умеров.

По его словам, отдельно обсудили проблемные вопросы с украинскими государственными и частными производителями: производство и поставка комплектующих, запуск новых производственных мощностей, открытие заводов и наращивание экспортных возможностей.

По результатам Ставки приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией 

- добавил Умеров.

Напомним

Ранее Умеров заявлял, что Украина наращивает производство и контрактование БПЛА, в частности дронов-перехватчиков. Масштабирование украинских дроновых программ будет рассмотрено на технологической Ставке.

Павел Башинский

ПолитикаТехнологии
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Министерство обороны Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат