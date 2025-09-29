Главная тема – дальнобойные возможности Украины: Умеров раскрыл детали технологической Ставки
Киев • УНН
На технологической Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили потребности Сил обороны в дронах и ракетах, а также эффективность их применения. По результатам заседания приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией.
Сегодня, 29 сентября, состоялось заседание технологической Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, а также приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Facebook, передает УНН.
Под председательством Президента состоялась технологическая Ставка. Главная тема – дальнобойные возможности Украины. Заслушали доклады военных о потребностях Сил обороны в дронах и ракетах, эффективность их применения и пути повышения результативности. Минобороны доложили о состоянии заключения и выполнения контрактов, уровень финансирования и реальное обеспечение армии
По его словам, отдельно обсудили проблемные вопросы с украинскими государственными и частными производителями: производство и поставка комплектующих, запуск новых производственных мощностей, открытие заводов и наращивание экспортных возможностей.
По результатам Ставки приняты конкретные задачи для исполнителей и установлен контроль за их реализацией
Напомним
Ранее Умеров заявлял, что Украина наращивает производство и контрактование БПЛА, в частности дронов-перехватчиков. Масштабирование украинских дроновых программ будет рассмотрено на технологической Ставке.