Премьер Нидерландов ответил, будет ли его страна сбивать российские беспилотники

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что европейским странам нужно создавать новые преграды для противодействия российским дронам, нарушающим их воздушное пространство, или сбивать их. Об этом Схооф заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

Во время саммита НАТО мы внимательно рассматривали вопросы, связанные с нападением российских дронов. Дания нас попросила помочь им. Вместе с 7 странами мы помогаем Дании. Украина среди этих стран. Мы должны создавать новые преграды, чтобы сбивать их с курса, или сбивать эти дроны в конце концов. Дроны - это вопрос современности. Мы должны работать с Украиной - сказал Схооф.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина будет отвечать россии на каждый удар по людям и городам. Украинские ударные дроны, такие как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер", успешно работают.