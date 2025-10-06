Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Схооф вшанували пам'ять загиблих українських військових
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Схооф раніше виступив проти прискореного вступу України до ЄС та закликав путіна до переговорів.
Деталі
Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній
Нагадаємо
Глава уряду Нідерландів Дік Схооф заявив, що країна не підтримує прискорення переговорів щодо вступу України до ЄС шляхом скасування принципу одностайності. Він вважає, що зміна правил не є шляхом для вступу України в Європейський Союз.
Також премʼєр-міністр Нідерландів закликав російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів та продемонструвати готовність до миру з Україною.