Зеленский и премьер-министр Нидерландов Схооф почтили память погибших украинских военных
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Подробности
С благодарностью храним память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, погибшим, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой
Напомним
Глава правительства Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна не поддерживает ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС путем отмены принципа единогласия. Он считает, что изменение правил не является путем для вступления Украины в Европейский Союз.
Также премьер-министр Нидерландов призвал российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность к миру с Украиной.