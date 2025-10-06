Зеленский и премьер-министр Нидерландов Схооф почтили память погибших украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф почтили память погибших украинских защитников и защитниц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

С благодарностью храним память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, погибшим, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой