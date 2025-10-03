$41.220.08
Нідерланди виступили проти прискореної процедури вступу України до ЄС

Київ • УНН

 • 2308 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що країна не підтримує прискорення переговорів щодо вступу України до ЄС шляхом скасування принципу одностайності. Нідерланди наполягають на дотриманні Копенгагенських критеріїв та принципу одностайності, вважаючи, що зміна правил не є шляхом для вступу України та Молдови до ЄС.

Нідерланди виступили проти прискореної процедури вступу України до ЄС

Нідерланди виступили проти пришвидшення переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це прем'єр-міністр країни Дік Схооф заявив у четвер, 2 жовтня, після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, передає УНН з посиланням на DWTrouw.nl.

Деталі

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф заявив, що Нідерланди не підтримують пропозицію голови Європейської ради Антоніу Кошти пришвидшити переговори щодо вступу України шляхом скасування принципу одностайності на користь кваліфікованої більшості голосів.

Майбутнє Молдови та України - в ЄС, але змінювати правила - це не той шлях, яким слід іти

- пояснив Схооф.

Зазначається, що Нідерланди категорично не погоджуються відмовитися від права вето, навіть якщо це могло б надати Україні пріоритет у вступі до ЄС.

Схооф наголосив, що Нідерланди й надалі дотримуються Копенгагенських критеріїв та принципу одностайності, закріпленого в них. За його словами, будь-які зміни правил також потребуватимуть єдиного схвалення всіх країн. Він додав, що цінує ініціативу Кошти, однак вважає, що реальним виходом є посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

В очах (президента України Володимира. - Ред.) Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється

- сказав Схооф.

Він додав, що пояснив аргументи українському лідеру і "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом".

Нагадаємо

Україна успішно завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу. Цей процес тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів.

Прем'єрка України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію пришвидшити підготовку технічних документів для вступу України до ЄС. Вона наголосила на завершенні скринінгу законодавства та отриманні €16,5 млрд від ЄС у 2025 році.

Старт переговорів щодо вступу України до ЄС можливий навесні 2026 року27.09.25, 01:48 • 7718 переглядiв

Віта Зеленецька

