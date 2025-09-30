Україна завершила скринінг у межах переговорів з ЄС про вступ: в уряді назвали це "історичним кроком"

Україна успішно завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу, це відкриває шлях до початку переговорів про членство країни в ЄС. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, пише УНН.

29–30 вересня Україна разом із Європейською Комісією провела фінальні зустрічі, присвячені "Регіональній політиці та координації структурних інструментів". На шляху вступу до ЄС за цей напрям відповідає Мінрозвитку.

За словами Кулеби, процес скринінгу тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів. За цей час відбулося 34 двосторонні зустрічі з Єврокомісією, представлено понад 700 презентацій, підготовлено відповіді на 9 тисяч сторінок опитувальників. До роботи долучилися представники понад 70 органів державної влади.

Такий масштаб і темп роботи став безпрецедентним прикладом нашої спроможності рухатися вперед навіть у час війни

За його словами, регіональна політика в Україні – це не лише переговорний напрям, а й практичний інструмент відновлення.

Майже всі області та 93% громад мають власні стратегії розвитку, узгоджені між собою, на основі яких ухвалюються рішення про фінансування проєктів як відбудови, так і розвитку