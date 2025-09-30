$41.320.16
Україна завершила скринінг у межах переговорів з ЄС про вступ: в уряді назвали це "історичним кроком"

Київ • УНН

 • 488 перегляди

Україна успішно завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу. Цей процес тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів.

Україна завершила скринінг у межах переговорів з ЄС про вступ: в уряді назвали це "історичним кроком"

Україна успішно завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам Європейського Союзу, це відкриває шлях до початку переговорів про членство країни в ЄС. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Деталі 

Це історичний крок на шляху до Європейського Союзу 

– заявив Кулеба.

29–30 вересня Україна разом із Європейською Комісією провела фінальні зустрічі, присвячені "Регіональній політиці та координації структурних інструментів". На шляху вступу до ЄС за цей напрям відповідає Мінрозвитку.

За словами Кулеби, процес скринінгу тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед усіх країн-кандидатів. За цей час відбулося 34 двосторонні зустрічі з Єврокомісією, представлено понад 700 презентацій, підготовлено відповіді на 9 тисяч сторінок опитувальників. До роботи долучилися представники понад 70 органів державної влади.

Такий масштаб і темп роботи став безпрецедентним прикладом нашої спроможності рухатися вперед навіть у час війни 

– зазначив Кулеба.

За його словами, регіональна політика в Україні – це не лише переговорний напрям, а й практичний інструмент відновлення. 

Майже всі області та 93% громад мають власні стратегії розвитку, узгоджені між собою, на основі яких ухвалюються рішення про фінансування проєктів як відбудови, так і розвитку 

– підкреслив віцепрем'єр.

Україна також продемонструвала досвід співпраці з ЄС через 276 проєктів Interreg на суму понад 105 мільйонів євро та представила цифрові інструменти прозорості для громад.

Особлива увага приділялася впливу війни на регіональний розвиток: виділено чотири типи територій залежно від безпекової ситуації та створено спеціальні програми підтримки для прифронтових громад.

ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі30.09.25, 13:45 • 1132 перегляди

Кулеба подякував команді Мінрозвитку, уряду та міжнародним партнерам за роботу: "Саме завдяки їхній відданості та професійності вдалося завершити скринінг у рекордні строки й довести, що Україна готова до наступного етапу євроінтеграції".

Попереду – офіційні висновки Європейської Комісії, які стануть основою для подальшої адаптації українського законодавства та наступних кроків на шляху до ЄС.

Старт переговорів щодо вступу України до ЄС можливий навесні 2026 року27.09.25, 02:48 • 7668 переглядiв

Степан Гафтко

