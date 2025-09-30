Украина завершила скрининг законодательства ЕС – исторический шаг к членству – вице-премьер Кулеба

Украина успешно завершила финальный этап скрининга законодательства на соответствие нормам Европейского Союза, это открывает путь к началу переговоров о членстве страны в ЕС. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Детали

Это исторический шаг на пути в Европейский Союз – заявил Кулеба.

29–30 сентября Украина вместе с Европейской Комиссией провела финальные встречи, посвященные "Региональной политике и координации структурных инструментов". На пути вступления в ЕС за это направление отвечает Минразвития.

По словам Кулебы, процесс скрининга длился 15 месяцев и стал одним из самых быстрых среди всех стран-кандидатов. За это время состоялось 34 двусторонние встречи с Еврокомиссией, представлено более 700 презентаций, подготовлены ответы на 9 тысяч страниц опросников. К работе присоединились представители более 70 органов государственной власти.

Такой масштаб и темп работы стал беспрецедентным примером нашей способности двигаться вперед даже во время войны – отметил Кулеба.

По его словам, региональная политика в Украине – это не только переговорное направление, но и практический инструмент восстановления.

Почти все области и 93% общин имеют собственные стратегии развития, согласованные между собой, на основе которых принимаются решения о финансировании проектов как восстановления, так и развития – подчеркнул вице-премьер.

Украина также продемонстрировала опыт сотрудничества с ЕС через 276 проектов Interreg на сумму более 105 миллионов евро и представила цифровые инструменты прозрачности для общин.

Особое внимание уделялось влиянию войны на региональное развитие: выделено четыре типа территорий в зависимости от ситуации с безопасностью и созданы специальные программы поддержки для прифронтовых общин.

ЕС пытается продвинуться со вступлением Украины в обход Венгрии: FT узнала детали

Кулеба поблагодарил команду Минразвития, правительство и международных партнеров за работу: "Именно благодаря их преданности и профессионализму удалось завершить скрининг в рекордные сроки и доказать, что Украина готова к следующему этапу евроинтеграции".

Впереди – официальные выводы Европейской Комиссии, которые станут основой для дальнейшей адаптации украинского законодательства и следующих шагов на пути в ЕС.

Старт переговоров о вступлении Украины в ЕС возможен весной 2026 года