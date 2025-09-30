ЕС пытается продвинуться со вступлением Украины в обход Венгрии: FT узнала детали

ЕС готовится начать техническую работу по присоединению Украины и Молдовы к блоку, несмотря на продолжающуюся блокировку Венгрией продвижения переговоров о присоединении, со ссылкой на официальных лиц, проинформированных о процессе, сообщила Financial Times, пишет УНН.

Детали

Украина подала заявку на членство в 2022 году, через несколько недель после полномасштабного вторжения России, и вскоре к ней присоединилась соседняя Молдова. Обе страны официально начали переговоры о вступлении в ЕС в прошлом году, но с тех пор Венгрия возражает против следующих шагов: единогласного решения 27 членов блока официально открыть так называемые "разделы" переговоров для приведения законодательства двух стран в соответствие с правилами ЕС в различных областях, от энергетики до конкуренции и верховенства права.

Европейская комиссия предложила скорректировать свои правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких "кластерах" даже при отсутствии официального решения о начале переговоров в этих направлениях - сообщили официальные лица.

Лидеры ЕС, как указано, обсудят этот вопрос на своей встрече в Копенгагене в среду, а в четверг к ним присоединятся лидеры других соседних стран, включая Украину и Молдову.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется убедить Будапешт разрешить продолжение переговоров, учитывая, что окончательное решение о вступлении страны в блок все еще требует единогласия и является "глубоким политическим вопросом".

"Но тем временем мы имеем, и мы очень ценим, что имеем, предложение от институтов ЕС и других государств-членов начать техническую работу над кластерами", - сказал Качка Financial Times.

Это позволит Киеву и Кишиневу продолжить реформы, согласование нормативно-правовой базы и институциональную подготовку. Как только Венгрия снимет вето, можно будет ускорить формальности. "Теоретически, тогда кластер можно будет открыть и закрыть в один день", - сказал один из чиновников.

План не лишен рисков. Это может усложнить мотивацию Украины и Молдовы к проведению порой болезненных политических реформ без публичного признания их усилий, отмечает издание. Однако, по словам официальных лиц, альтернатива полного прекращения реформ грозит еще более серьезными последствиями.

"Официальные лица в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой знают об отсутствии технического прогресса в Брюсселе, - сказал один из дипломатов ЕС, участвовавших в обсуждениях. - Мы должны найти способ как-то достичь прогресса… Уровень разочарования растет не только у венгров, но и у всех нас".

Качка заявил, что движение вперед техническим путем не является идеальным и является "проблемой для всех". Однако он подчеркнул важность продолжения "без каких-либо перерывов, поскольку перерывы в переговорах о вступлении приведут, скажем так, к сворачиванию реформ".

Качка сказал, что надеется убедить Будапешт "откалибровать" свою позицию из "уважения", но признал, что он "на самом деле более оптимистичен, чем многие".

Качка сказал, что надеется убедить Будапешт "откалибровать" свою позицию из "уважения", но признал, что он "на самом деле более оптимистичен, чем многие".

Высокопоставленный молдавский чиновник сообщил FT, что они также ведут переговоры с Еврокомиссией и в целом поддерживают идею о продолжении технической работы без официального решения об открытии и закрытии разделов.

Антониу Кошта, президент Европейского совета, представляющий лидеров ЕС, предлагает другой вариант, который предусматривает изменение правил переговорного процесса, чтобы большинство стран ЕС могли открывать кластеры.

Однако, по словам официальных лиц, это изменение требует единогласной поддержки, в том числе со стороны Венгрии, и считается маловероятным, что оно будет успешным. Кроме того, они отметили, что для закрытия разделов по-прежнему потребуется единогласное решение.

"[Кошта] общался со многими лидерами, и не секрет, что он пытается это сделать. Но нет никаких гарантий, - сказал один из официальных лиц, присутствовавших на переговорах с Коштой. - Очевидно, что нам потребуется единогласное решение, чтобы хотя бы изменить формат переговоров… Он прекрасно понимает, насколько это сложная задача".

