ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі

ЄС готується розпочати технічну роботу щодо приєднання України та Молдови до блоку, попри триваюче блокування Угорщиною просування переговорів про приєднання, з посиланням на офіційних осіб, поінформованих про процес, повідомило Financial Times, пише УНН.

Деталі

Україна подала заявку на членство у 2022 році, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії, і невдовзі до неї приєдналася сусідня Молдова. Обидві країни офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС минулого року, але з того часу Угорщина заперечує проти наступних кроків: одноголосного рішення 27 членів блоку офіційно відкрити так звані "розділи" переговорів для приведення законодавства двох країн у відповідність до правил ЄС у різних галузях, від енергетики до конкуренції та верховенства права.

Європейська комісія запропонувала скоригувати свої правила, щоб обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, розпочавши технічну роботу у кількох "кластерах" навіть за відсутності офіційного рішення щодо початку переговорів у цих напрямках - повідомили офіційні особи.

Лідери ЄС, як вказано, обговорять це питання на своїй зустрічі в Копенгагені у середу, а у четвер до них приєднаються лідери інших сусідніх країн, включаючи Україну та Молдову.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що Київ сподівається переконати Будапешт дозволити продовження переговорів, враховуючи, що остаточне рішення про вступ країни до блоку все ще вимагає одностайності та є "глибоким політичним питанням".

"Але тим часом ми маємо, і ми дуже цінуємо, що маємо, пропозицію від інституцій ЄС та інших держав-членів розпочати технічну роботу над кластерами", - сказав Качка Financial Times.

Це дозволить Києву та Кишиневу продовжити реформи, погодження нормативно-правової бази та інституційну підготовку. Щойно Угорщина зніме вето, можна буде прискорити формальності. "Теоретично, тоді кластер можна буде відкрити і закрити в один день", - сказав один із чиновників.

План не позбавлений ризиків. Це може ускладнити мотивацію України та Молдови до проведення часом болючих політичних реформ без публічного визнання їхніх зусиль, зазначає видання. Однак, за словами офіційних осіб, альтернатива повного зупинення реформ загрожує ще серйознішими наслідками.

"Офіційні особи в Києві говорять нам, що навіть солдати на передовій знають про відсутність технічного прогресу в Брюсселі, - сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь у обговореннях. - Ми маємо знайти спосіб якось досягти прогресу… Рівень розчарування зростає не лише в угорців, а й у всіх нас".

Качка заявив, що рух вперед технічним шляхом не є ідеальним і є "проблемою для всіх". Однак він наголосив на важливості продовження "без будь-яких перерв, оскільки перерви в переговорах про вступ призведуть, скажімо так, до згортання реформ".

Качка сказав, що сподівається переконати Будапешт "відкалібрувати" свою позицію з "поваги", але визнав, що він "насправді більш оптимістичний, ніж багато хто".

Високопоставлений молдовський чиновник повідомив FT, що вони також ведуть переговори з Єврокомісією та загалом підтримують ідею про продовження технічної роботи без офіційного рішення про відкриття та закриття розділів.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради, який представляє лідерів ЄС, пропонує інший варіант, який передбачає зміну правил переговорного процесу, щоб більшість країн ЄС могли відкривати кластери.

Однак, за словами офіційних осіб, ця зміна потребує одностайної підтримки, у тому числі з боку Угорщини, і вважається малоймовірною, що вона буде успішною. Крім того, вони зазначили, що для закриття розділів, як і раніше, буде потрібно одностайне рішення.

"[Кошта] спілкувався з багатьма лідерами, і не секрет, що він намагається це зробити. Але немає жодних гарантій, - сказав один із офіційних осіб, які були присутні на переговорах із Коштою. - Очевидно, що нам буде потрібно одноголосне рішення, щоб хоча б змінити формат переговорів… Він чудово розуміє, наскільки це складне завдання".

