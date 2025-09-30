ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 5770 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 20518 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 38810 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 21833 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 21191 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 20308 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 19979 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22600 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65633 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139592 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
60%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 14742 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 18861 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 18099 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15809 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 8560 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 38808 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 65632 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 139591 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 69576 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 72048 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 8152 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 15836 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 23732 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 25692 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 37955 перегляди
Актуальне
The Guardian
Financial Times
Північний потік
БМ-27 «Ураган»
БМ-21 «Град»

ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Європейський Союз готується розпочати технічну роботу щодо приєднання України та Молдови, попри триваюче блокування Угорщиною переговорів про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила, щоб обійти вето Угорщини, розпочавши технічну роботу у кількох "кластерах" навіть без офіційного рішення.

ЄС намагається просунутися зі вступом України в обхід Угорщини: FT дізналася деталі

ЄС готується розпочати технічну роботу щодо приєднання України та Молдови до блоку, попри триваюче блокування Угорщиною просування переговорів про приєднання, з посиланням на офіційних осіб, поінформованих про процес, повідомило Financial Times, пише УНН.

Деталі

Україна подала заявку на членство у 2022 році, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії, і невдовзі до неї приєдналася сусідня Молдова. Обидві країни офіційно розпочали переговори про вступ до ЄС минулого року, але з того часу Угорщина заперечує проти наступних кроків: одноголосного рішення 27 членів блоку офіційно відкрити так звані "розділи" переговорів для приведення законодавства двох країн у відповідність до правил ЄС у різних галузях, від енергетики до конкуренції та верховенства права.

Європейська комісія запропонувала скоригувати свої правила, щоб обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, розпочавши технічну роботу у кількох "кластерах" навіть за відсутності офіційного рішення щодо початку переговорів у цих напрямках

- повідомили офіційні особи.

Лідери ЄС, як вказано, обговорять це питання на своїй зустрічі в Копенгагені у середу, а у четвер до них приєднаються лідери інших сусідніх країн, включаючи Україну та Молдову.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Тарас Качка заявив, що Київ сподівається переконати Будапешт дозволити продовження переговорів, враховуючи, що остаточне рішення про вступ країни до блоку все ще вимагає одностайності та є "глибоким політичним питанням".

"Але тим часом ми маємо, і ми дуже цінуємо, що маємо, пропозицію від інституцій ЄС та інших держав-членів розпочати технічну роботу над кластерами", - сказав Качка Financial Times.

Це дозволить Києву та Кишиневу продовжити реформи, погодження нормативно-правової бази та інституційну підготовку. Щойно Угорщина зніме вето, можна буде прискорити формальності. "Теоретично, тоді кластер можна буде відкрити і закрити в один день", - сказав один із чиновників.

План не позбавлений ризиків. Це може ускладнити мотивацію України та Молдови до проведення часом болючих політичних реформ без публічного визнання їхніх зусиль, зазначає видання. Однак, за словами офіційних осіб, альтернатива повного зупинення реформ загрожує ще серйознішими наслідками.

"Офіційні особи в Києві говорять нам, що навіть солдати на передовій знають про відсутність технічного прогресу в Брюсселі, - сказав один із дипломатів ЄС, який брав участь у обговореннях. - Ми маємо знайти спосіб якось досягти прогресу… Рівень розчарування зростає не лише в угорців, а й у всіх нас".

Качка заявив, що рух вперед технічним шляхом не є ідеальним і є "проблемою для всіх". Однак він наголосив на важливості продовження "без будь-яких перерв, оскільки перерви в переговорах про вступ призведуть, скажімо так, до згортання реформ".

Качка сказав, що просування вперед технічним шляхом не є ідеальним і створює "проблему для всіх". Але він сказав, що важливо продовжувати "без будь-яких перерв, оскільки перебої в переговорах про вступ призведуть, скажімо так, до розбирання реформ".

Качка сказав, що сподівається переконати Будапешт "відкалібрувати" свою позицію з "поваги", але визнав, що він "насправді більш оптимістичний, ніж багато хто".

Високопоставлений молдовський чиновник повідомив FT, що вони також ведуть переговори з Єврокомісією та загалом підтримують ідею про продовження технічної роботи без офіційного рішення про відкриття та закриття розділів.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради, який представляє лідерів ЄС, пропонує інший варіант, який передбачає зміну правил переговорного процесу, щоб більшість країн ЄС могли відкривати кластери.

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico29.09.25, 09:58 • 3396 переглядiв

Однак, за словами офіційних осіб, ця зміна потребує одностайної підтримки, у тому числі з боку Угорщини, і вважається малоймовірною, що вона буде успішною. Крім того, вони зазначили, що для закриття розділів, як і раніше, буде потрібно одностайне рішення.

"[Кошта] спілкувався з багатьма лідерами, і не секрет, що він намагається це зробити. Але немає жодних гарантій, - сказав один із офіційних осіб, які були присутні на переговорах із Коштою. - Очевидно, що нам буде потрібно одноголосне рішення, щоб хоча б змінити формат переговорів… Він чудово розуміє, наскільки це складне завдання".

Єврокомісія підтримує план Кошти стосовно обходу вето Угорщини щодо заявки України до ЄС29.09.25, 16:47 • 3246 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кишинів
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Financial Times
Європейська рада
Копенгаген
Європейський Союз
Брюссель
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан
Молдова
Київ