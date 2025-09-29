$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 3206 перегляди
Єврокомісія підтримує план Кошти стосовно обходу вето Угорщини щодо заявки України до ЄС

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Брюссель привітав план голови Європейської ради Антоніу Кошти, який передбачає обхід вето Угорщини для просування заявок України та Молдови на вступ до ЄС. Пропозиція дозволить голосувати за відкриття переговорних кластерів кваліфікованою більшістю країн-членів.

Єврокомісія підтримує план Кошти стосовно обходу вето Угорщини щодо заявки України до ЄС

Брюссель у понеділок привітав план голови Європейської ради Антоніу Кошти обійти вето Угорщини та просунутися у розгляді заявок України та Молдови на вступ до ЄС, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Згідно з пропозицією Кошти, проголосувати за відкриття переговорних кластерів для двох країн має кваліфікована більшість країн-членів блоку. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС дали добро на кожний етап процесу вступу.

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico29.09.25, 09:58 • 2934 перегляди

"Можливість надання Раді (ЄС) повноважень ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю може бути розглянута для певних проміжних кроків у процесі розширення", - заявив у понеділок спікер Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє.

Хоча план Кошти, як і раніше, вимагає одностайного схвалення остаточного вступу країни, зберігаючи колективні повноваження країн ЄС в ухваленні остаточного рішення, зниження порога для початку переговорів могло б зрушити справу з мертвої точки і пом'якшити невдоволення у Києві та Кишиневі, зазначає видання.

Цей крок допоможе країнам-кандидатам, таким як Україна та Молдова, розпочати реформи відповідно до стандартів ЄС, навіть якщо один чи два члени офіційно виступають проти початку переговорів.

Дипломати ЄС розглядають пропозицію Кошти як спосіб подолати постійні перешкоди з боку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, чиє вето гальмує прогрес України та Молдови.

"Коли країна затримується без об'єктивних причин, незважаючи на відповідність критеріям, довіра до всього процесу розширення перебуває під загрозою", - заявив Мерсьє.

Підтримуючи зусилля щодо прискорення процесу, Єврокомісія наголосила, що будь-яке рішення про просування переговорів про членство в ЄС зрештою залишається за країнами-членами.

"Держави-члени повинні самі визначитися з подальшими кроками, і ми сподіваємося відкрити перший кластер якнайшвидше", - заявив Мерсьє.

Кластери є ключовими етапами процесу вступу до ЄС, які об'єднують 35 розділів переговорів у шість політичних сфер, таких як фундаментальні права, внутрішній ринок та конкурентоспроможність.

Єврокомісія висловила певну відкритість щодо розширення голосування кваліфікованою більшістю у своєму огляді політики перед розширенням, опублікованому минулого року, після закликів лідерів ЄС до пришвидшення процесу вступу.

У своєму зверненні до "Про становище Союзу" раніше цього місяця голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила на необхідності переходу до системи кваліфікованої більшості у певних сферах, прямо згадавши зовнішню політику, але залишивши відкритою можливість для інших сфер.

Щодо того, чи підпадає розширення ЄС під цю категорію, згадану фон дер Ляйєн, прессекретар Єврокомісії Паула Піньйо заявила у понеділок: "Це справді можна вивчити".

Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18.08.25, 14:22 • 50676 переглядiв

Юлія Шрамко

