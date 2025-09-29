Еврокомиссия поддерживает план Кошты по обходу вето Венгрии на заявку Украины в ЕС

Брюссель в понедельник приветствовал план президента Европейского совета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и продвинуться в рассмотрении заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно предложению Кошты, проголосовать за открытие переговорных кластеров для двух стран должно квалифицированное большинство стран-членов блока. Действующие правила требуют, чтобы все 27 стран-членов ЕС дали добро на каждый этап процесса вступления.

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico

"Возможность предоставления Совету (ЕС) полномочий принимать решения квалифицированным большинством может быть рассмотрена для определенных промежуточных шагов в процессе расширения", - заявил в понедельник спикер Европейской комиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье.

Хотя план Кошты по-прежнему требует единогласного одобрения окончательного вступления страны, сохраняя коллективные полномочия стран ЕС в принятии окончательного решения, снижение порога для начала переговоров могло бы сдвинуть дело с мертвой точки и смягчить недовольство в Киеве и Кишиневе, отмечает издание.

Этот шаг поможет странам-кандидатам, таким как Украина и Молдова, начать реформы в соответствии со стандартами ЕС, даже если один или два члена официально выступают против начала переговоров.

Дипломаты ЕС рассматривают предложение Кошты как способ преодолеть постоянные препятствия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чье вето тормозит прогресс Украины и Молдовы.

"Когда страна задерживается без объективных причин, несмотря на соответствие критериям, доверие ко всему процессу расширения находится под угрозой", - заявил Мерсье.

Поддерживая усилия по ускорению процесса, Еврокомиссия подчеркнула, что любое решение о продвижении переговоров о членстве в ЕС в конечном итоге остается за странами-членами.

"Государства-члены должны сами определиться с дальнейшими шагами, и мы надеемся открыть первый кластер как можно скорее", - заявил Мерсье.

Кластеры являются ключевыми этапами процесса вступления в ЕС, которые объединяют 35 разделов переговоров в шесть политических сфер, таких как фундаментальные права, внутренний рынок и конкурентоспособность.

Еврокомиссия выразила определенную открытость относительно расширения голосования квалифицированным большинством в своем обзоре политики перед расширением, опубликованном в прошлом году, после призывов лидеров ЕС к ускорению процесса вступления.

В своем обращении к "О положении Союза" ранее в этом месяце президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость перехода к системе квалифицированного большинства в определенных сферах, прямо упомянув внешнюю политику, но оставив открытой возможность для других сфер.

Относительно того, подпадает ли расширение ЕС под эту категорию, упомянутую фон дер Ляйен, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в понедельник: "Это действительно можно изучить".

