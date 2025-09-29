Еврокомиссия поддерживает план Кошты по обходу вето Венгрии на заявку Украины в ЕС

$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 1750 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39 • 12060 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:40 • 10907 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 18020 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 13693 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 18873 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 12067 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 27835 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48489 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70014 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.8м/с
63%
755мм
Популярные новости
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 16221 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 24996 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 18813 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16297 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 11835 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
12:39 • 12027 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 17999 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 16616 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 19128 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 75341 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Радослав Сикорский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы13:59 • 1026 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 12115 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 25269 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 28457 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 37971 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
MIM-104 Patriot
Instagram
E-6 Mercury

Еврокомиссия поддерживает план Кошты по обходу вето Венгрии на заявку Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Брюссель приветствовал план главы Европейского совета Антониу Кошты, который предусматривает обход вето Венгрии для продвижения заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС. Предложение позволит голосовать за открытие переговорных кластеров квалифицированным большинством стран-членов.

Еврокомиссия поддерживает план Кошты по обходу вето Венгрии на заявку Украины в ЕС

Брюссель в понедельник приветствовал план президента Европейского совета Антониу Кошты обойти вето Венгрии и продвинуться в рассмотрении заявок Украины и Молдовы на вступление в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно предложению Кошты, проголосовать за открытие переговорных кластеров для двух стран должно квалифицированное большинство стран-членов блока. Действующие правила требуют, чтобы все 27 стран-членов ЕС дали добро на каждый этап процесса вступления.

Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico29.09.25, 09:58 • 2896 просмотров

"Возможность предоставления Совету (ЕС) полномочий принимать решения квалифицированным большинством может быть рассмотрена для определенных промежуточных шагов в процессе расширения", - заявил в понедельник спикер Европейской комиссии по вопросам расширения Гийом Мерсье.

Хотя план Кошты по-прежнему требует единогласного одобрения окончательного вступления страны, сохраняя коллективные полномочия стран ЕС в принятии окончательного решения, снижение порога для начала переговоров могло бы сдвинуть дело с мертвой точки и смягчить недовольство в Киеве и Кишиневе, отмечает издание.

Этот шаг поможет странам-кандидатам, таким как Украина и Молдова, начать реформы в соответствии со стандартами ЕС, даже если один или два члена официально выступают против начала переговоров.

Дипломаты ЕС рассматривают предложение Кошты как способ преодолеть постоянные препятствия со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чье вето тормозит прогресс Украины и Молдовы.

"Когда страна задерживается без объективных причин, несмотря на соответствие критериям, доверие ко всему процессу расширения находится под угрозой", - заявил Мерсье.

Поддерживая усилия по ускорению процесса, Еврокомиссия подчеркнула, что любое решение о продвижении переговоров о членстве в ЕС в конечном итоге остается за странами-членами.

"Государства-члены должны сами определиться с дальнейшими шагами, и мы надеемся открыть первый кластер как можно скорее", - заявил Мерсье.

Кластеры являются ключевыми этапами процесса вступления в ЕС, которые объединяют 35 разделов переговоров в шесть политических сфер, таких как фундаментальные права, внутренний рынок и конкурентоспособность.

Еврокомиссия выразила определенную открытость относительно расширения голосования квалифицированным большинством в своем обзоре политики перед расширением, опубликованном в прошлом году, после призывов лидеров ЕС к ускорению процесса вступления.

В своем обращении к "О положении Союза" ранее в этом месяце президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость перехода к системе квалифицированного большинства в определенных сферах, прямо упомянув внешнюю политику, но оставив открытой возможность для других сфер.

Относительно того, подпадает ли расширение ЕС под эту категорию, упомянутую фон дер Ляйен, пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо заявила в понедельник: "Это действительно можно изучить".

Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18.08.25, 14:22 • 50676 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Брюссель
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан
Молдова