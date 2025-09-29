Кошта пытается обойти вето Орбана относительно заявки Украины на членство в ЕС - Politico

Глава Европейского совета Антониу Кошта возглавляет усилия по продвижению заявки Украины на членство в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии, на фоне того, как лидеры готовятся к важному саммиту в Копенгагене на этой неделе, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам пяти дипломатов и официальных лиц, Кошта пытается заручиться поддержкой столиц ЕС в вопросе упрощения процедуры вступления новых членов и выхода из тупика относительно потенциального членства Украины и Молдовы. Дипломатическое наступление - это попытка обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который использовал вето своей страны, чтобы задержать Украину на пути к членству в ЕС. Действующие правила требуют, чтобы все 27 стран-членов ЕС одобрили каждый этап процесса вступления.

Молдова, которая также является официальным кандидатом на членство в ЕС, участвует в процессе вступления в ЕС в паре с Украиной и не сможет двигаться дальше, пока сохраняется тупик.

По предложению Кошты, "так называемые переговорные кластеры - ключевые юридические шаги на пути к членству - могут быть открыты с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного решения". Закрытие кластера по-прежнему будет требовать поддержки всех столиц ЕС, но более низкие требования к началу переговоров позволят Украине и Молдове начать реформы, необходимые для демонстрации прогресса в достижении стандартов ЕС в определенных областях политики. По словам человека, знакомого с планом, "они смогут продвигать свои заявки на членство, даже если одна или две страны выступят против".

По словам дипломатов, Кошта непосредственно лоббировал среди лидеров ЕС во время недавнего "тура по столицам", где он встретился с несколькими европейскими лидерами, а также во время двусторонних переговоров в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

"Расширение - важный приоритет для главы Европейского совета, - заявил один из официальных лиц. - Он рассматривает это как важнейшую геополитическую инвестицию, которую может сделать ЕС. Именно поэтому он считает важным продолжить обсуждение путей, которые позволят Украине воплотить реформы в конкретные шаги".

Марта Кос, комиссар ЕС по вопросам расширения, отправится в Украину в понедельник, на фоне того, как страна завершает процесс проверки законодательства, необходимого для продвижения ее кандидатства.

"Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила свои обязательства. Украина готова к следующему шагу. Теперь государства-члены должны дать "зеленый свет", - заявила Кос. - Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедлить темпы украинских реформ. Сейчас самое время ускорить процесс".

