Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 4910 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 14302 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 40167 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 63018 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 44262 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 42052 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 64633 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72140 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 94807 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156582 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.9м/с
82%
755мм
Популярнi новини
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 13470 перегляди
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 13147 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 17333 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15182 перегляди
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО02:43 • 8094 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 63449 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 156578 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 76879 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 86421 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 86506 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Львівська область
Молдова
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 4280 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 15273 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 31785 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 94804 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 51636 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
Шахед-136
The New York Times
МіГ-31
The Washington Post

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 1526 перегляди

Голова Європейської ради Антоніу Кошта очолює зусилля щодо просування заявки України на членство в ЄС, попри опір Угорщини. Він намагається заручитися підтримкою столиць ЄС у питанні спрощення процедури вступу нових членів, пропонуючи відкривати переговорні кластери за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС.

Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico

Голова Європейської ради Антоніу Кошта очолює зусилля щодо просування заявки України на членство в ЄС, попри опір Угорщини, на тлі того, як лідери готуються до важливого саміту у Копенгагені цього тижня, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами п'яти дипломатів та офіційних осіб, Кошта намагається заручитися підтримкою столиць ЄС у питанні спрощення процедури вступу нових членів та виходу з глухого кута щодо потенційного членства України та Молдови. Дипломатичний наступ - це спроба обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використав вето своєї країни, щоб затримати Україну на шляху до членства в ЄС. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС схвалили кожен етап процесу вступу.

Молдова, яка також є офіційним кандидатом на членство в ЄС, бере участь у процесі вступу до ЄС у парі з Україною і не зможе рухатися далі, доки зберігається глухий кут.

За пропозицією Кошти, "так звані переговорні кластери - ключові юридичні кроки на шляху до членства - можуть бути відкриті за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не одноголосного рішення". Закриття кластера, як і раніше, вимагатиме підтримки всіх столиць ЄС, але нижчі вимоги до початку переговорів дозволять Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу у досягненні стандартів ЄС у певних галузях політики. За словами людини, знайомої з планом, "вони зможуть просувати свої заявки на членство, навіть якщо одна чи дві країни виступлять проти".

За словами дипломатів, Кошта безпосередньо лобіював серед лідерів ЄС під час недавнього "туру столицями", де він зустрівся з кількома європейськими лідерами, а також під час двосторонніх переговорів у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку.

"Розширення - важливий пріоритет для голови Європейської ради, - заявив один з офіційних осіб. - Він розглядає це як найважливішу геополітичну інвестицію, яку може зробити ЄС. Саме тому він вважає за важливе продовжити обговорення шляхів, які дозволять Україні втілити реформи у конкретні кроки".

Марта Кос, комісар ЄС з питань розширення, вирушить до України у понеділок, на тлі того, як країна завершує процес перевірки законодавства, необхідного для просування її кандидатства.

"Усі кластери були перевірені у рекордні терміни. Україна виконала свої зобов’язання. Україна готова до наступного кроку. Тепер держави-члени мають дати "зелене світло", - заявила Кос. - Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнити темпи українських реформ. Нині саме час прискорити процес".

Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС - Мінекономіки 15.09.25, 18:05 • 2855 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Антоніу Кошта
Європейська рада
Копенгаген
Нью-Йорк
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Молдова