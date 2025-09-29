Кошта намагається обійти вето Орбана щодо заявки України на членство в ЄС - Politico
Голова Європейської ради Антоніу Кошта очолює зусилля щодо просування заявки України на членство в ЄС, попри опір Угорщини. Він намагається заручитися підтримкою столиць ЄС у питанні спрощення процедури вступу нових членів, пропонуючи відкривати переговорні кластери за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта очолює зусилля щодо просування заявки України на членство в ЄС, попри опір Угорщини, на тлі того, як лідери готуються до важливого саміту у Копенгагені цього тижня, повідомляє Politico, пише УНН.
За словами п'яти дипломатів та офіційних осіб, Кошта намагається заручитися підтримкою столиць ЄС у питанні спрощення процедури вступу нових членів та виходу з глухого кута щодо потенційного членства України та Молдови. Дипломатичний наступ - це спроба обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використав вето своєї країни, щоб затримати Україну на шляху до членства в ЄС. Чинні правила вимагають, щоб усі 27 країн-членів ЄС схвалили кожен етап процесу вступу.
Молдова, яка також є офіційним кандидатом на членство в ЄС, бере участь у процесі вступу до ЄС у парі з Україною і не зможе рухатися далі, доки зберігається глухий кут.
За пропозицією Кошти, "так звані переговорні кластери - ключові юридичні кроки на шляху до членства - можуть бути відкриті за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не одноголосного рішення". Закриття кластера, як і раніше, вимагатиме підтримки всіх столиць ЄС, але нижчі вимоги до початку переговорів дозволять Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу у досягненні стандартів ЄС у певних галузях політики. За словами людини, знайомої з планом, "вони зможуть просувати свої заявки на членство, навіть якщо одна чи дві країни виступлять проти".
За словами дипломатів, Кошта безпосередньо лобіював серед лідерів ЄС під час недавнього "туру столицями", де він зустрівся з кількома європейськими лідерами, а також під час двосторонніх переговорів у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку.
"Розширення - важливий пріоритет для голови Європейської ради, - заявив один з офіційних осіб. - Він розглядає це як найважливішу геополітичну інвестицію, яку може зробити ЄС. Саме тому він вважає за важливе продовжити обговорення шляхів, які дозволять Україні втілити реформи у конкретні кроки".
Марта Кос, комісар ЄС з питань розширення, вирушить до України у понеділок, на тлі того, як країна завершує процес перевірки законодавства, необхідного для просування її кандидатства.
"Усі кластери були перевірені у рекордні терміни. Україна виконала свої зобов’язання. Україна готова до наступного кроку. Тепер держави-члени мають дати "зелене світло", - заявила Кос. - Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнити темпи українських реформ. Нині саме час прискорити процес".
