Старт переговорів щодо вступу України до ЄС можливий навесні 2026 року

Переговорні кластери з питань вступу України до Європейського Союзу можуть почати роботу після парламентських виборів в Угорщині у квітні 2026 року. Про це інформує Deutsche Welle з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 26 вересня, високопосадовець ЄС на умовах анонімності повідомив у розмові з DW, що попри те, що Київ виконав усі передумови для початку переговорів, саме Угорщина блокує відкриття першого переговорного кластера.

Наразі способів подолання вето Угорщини не існує - сказав він.

За словами єврочиновника, рішення про старт переговорних кластерів з країною-кандидатом ухвалюється лише одностайно.

Зазначається, що в ЄС справді обговорювали ідею переходу до голосування кваліфікованою більшістю голосів, але це так і залишилося "на рівні розмов".

На думку джерела DW, єдиний "практичний вихід" у нинішній ситуації - виконати всю технічну роботу заздалегідь, щоб після відходу Орбана, процес переговорів із Україною можна було оперативно запустити.

Інший представник європейських інституцій підтвердив, що держави-члени ЄС намагалися знайти юридичні механізми для обходу угорського вето. Дискусії з цього приводу велися як в Єврокомісії, так і в Раді ЄС, але вони не дали результатів, тому наразі ситуація залишається складною.

Виявилося, що в переговорах про розширення йдеться все ж про політичне рішення, хоча ми повторюємо, що це процес, який базується на заслугах країни-кандидата - наголосив чиновник.

Він додав, що Україна виконала усі вимоги для відкриття першого переговорного кластера.

Чиновник також підтвердив проведення 29 вересня фінальної сесії з Україною щодо скринінгу - оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Опісля, до відкриття першого кластера, мали відбутися кілька проміжних технічних кроків, на які пішло б близько тижня.

"Якби не вето Угорщини, ми могли б дуже швидко розпочати відкриття першого і наступних кластерів", - підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до ЄС знищить угорських фермерів та підірве продовольчу безпеку. Будапешт блокуватиме відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

