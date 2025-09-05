$41.370.01
путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем'єр Нідерландів

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф закликав путіна сісти за стіл переговорів та продемонструвати готовність до миру. Країни ЄС та партнери планують посилити тиск на росію та підтримати українську армію.

путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів - прем'єр Нідерландів

російський диктатор володимир путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів і продемонструвати свою готовність працювати над досягненням миру. Про це за підсумками засідання "Коаліція охочих" у Парижі заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, країни-члени Європейського Союзу та партнери планують ще більше посилити тиск на росію.

Європейські країни беруть на себе відповідальність за гарантії безпеки, які потрібні Україні, за активної підтримки США. путін має якомога швидше сісти за стіл переговорів і продемонструвати свою готовність працювати над досягненням миру. Тому ми ще більше посилимо тиск на росію

- зазначив глава уряду Нідерландів.

Він також наголосив на необхідності подальшої підтримки "сильної української армії".

"Крім того, процес військового планування вже завершено, і ми знаємо, що ми, як європейські країни, можемо зробити. Нідерланди також були тісно залучені до цього. Ми завжди брали на себе відповідальність за підтримку України і продовжуватимемо це робити. Ми дуже ретельно приймемо конкретне рішення щодо нашого внеску в гарантії безпеки, тісно співпрацюючи з Палатою представників", - запевнив Схооф.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.

Учасники заявили про готовність надавати Україні далекобійні засоби ураження.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Європейський Союз
Париж
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна