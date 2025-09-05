Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф призвал Путина сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность к миру. Страны ЕС и партнеры планируют усилить давление на Россию и поддержать украинскую армию.
российский диктатор Владимир Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Об этом по итогам заседания "Коалиция желающих" в Париже заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает УНН.
По его словам, страны-члены Европейского Союза и партнеры планируют еще больше усилить давление на Россию.
Европейские страны берут на себя ответственность за гарантии безопасности, которые нужны Украине, при активной поддержке США. Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Поэтому мы еще больше усилим давление на Россию
Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки "сильной украинской армии".
"Кроме того, процесс военного планирования уже завершен, и мы знаем, что мы, как европейские страны, можем сделать. Нидерланды также были тесно вовлечены в это. Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и будем продолжать это делать. Мы очень тщательно примем конкретное решение относительно нашего вклада в гарантии безопасности, тесно сотрудничая с Палатой представителей", - заверил Схооф.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.
Участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.
