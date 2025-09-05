Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов

российский диктатор Владимир Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Об этом по итогам заседания "Коалиция желающих" в Париже заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает УНН.

По его словам, страны-члены Европейского Союза и партнеры планируют еще больше усилить давление на Россию.

Европейские страны берут на себя ответственность за гарантии безопасности, которые нужны Украине, при активной поддержке США. Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Поэтому мы еще больше усилим давление на Россию