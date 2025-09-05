Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 сентября, 17:30 • 15144 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 31410 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 27398 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 31045 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 34355 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 27683 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 23077 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 49357 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41738 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44795 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
89%
754мм
Популярные новости
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 286434 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 284325 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 276665 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 40030 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo02:33 • 1824 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 11384 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 36414 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 27866 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 49365 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 46135 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Венгрия
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 15059 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 36414 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 16084 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 21677 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 23639 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Ми-8
Google Play

Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф призвал Путина сесть за стол переговоров и продемонстрировать готовность к миру. Страны ЕС и партнеры планируют усилить давление на Россию и поддержать украинскую армию.

Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров - премьер Нидерландов

российский диктатор Владимир Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Об этом по итогам заседания "Коалиция желающих" в Париже заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, сообщает УНН.

Детали

По его словам, страны-члены Европейского Союза и партнеры планируют еще больше усилить давление на Россию.

Европейские страны берут на себя ответственность за гарантии безопасности, которые нужны Украине, при активной поддержке США. Путин должен как можно скорее сесть за стол переговоров и продемонстрировать свою готовность работать над достижением мира. Поэтому мы еще больше усилим давление на Россию

- отметил глава правительства Нидерландов.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки "сильной украинской армии".

"Кроме того, процесс военного планирования уже завершен, и мы знаем, что мы, как европейские страны, можем сделать. Нидерланды также были тесно вовлечены в это. Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и будем продолжать это делать. Мы очень тщательно примем конкретное решение относительно нашего вклада в гарантии безопасности, тесно сотрудничая с Палатой представителей", - заверил Схооф.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.

Участники заявили о готовности предоставлять Украине дальнобойные средства поражения.

Италия не планирует отправлять своих военных в Украину: Джорджия Мелони отреагировала на встречу "коалиции желающих"05.09.25, 00:58 • 2502 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Европейский Союз
Париж
Нидерланды
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина